O ülke adeta Türkiye’ye “Bana savaş ilan et” diyor! Kaşınmayın

Milat gazetesi yazarı Galip Vanlı, "ABD, Yunanistan’ı silahlandırıp kullanarak, Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıkarmanın zeminini hazırlamış durumda" ifadelerini kullandı. Vanlı, Yunanistan'ın tahriklerini tek tek sıralayıp, bu ülkenin adeta Türkiye’ye, “Bana savaş ilan et” dediğini belirtti. İşte o yazı:

"ABD, Yunanistan’ı silahlandırıp kullanarak, Türkiye ile Yunanistan arasında bir savaş çıkarmanın zeminini hazırlamış durumda.

Daha önce (Milat 16 Kasım 2021), “ABD (Yunanistan, PKK)-Türkiye Savaşına doğru”, başlıklı makalemizde ABD’nin Türkiye ile Yunanistan arasında (belki de 2023 seçimleri öncesinde) bir savaş çıkartarak, batıdan Yunanistan, güneyden PKK (PYD/YPG) üzerinden Türkiye’yi bir kaosa sürüklemek için zemin hazırladığını ifade etmiştik.

Bunun emareleri gittikçe artıyor.

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Yunanistan son zamanlarda Türkiye’yi savaşa sürüklemek için çok sayıda provokasyon yaptı.

Bu provokasyonlardan dolayı Erdoğan, Yunanistan ile yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmasının bozulduğunu açıkladı.

Ayrıca Yunanistan ile iki mekanizma daha devre dışı bırakıldı.

Türk ve Yunan savunma bakanlıklarından heyetlerin katıldığı ‘Güven Artırıcı Önlemler Toplantısı’ ile Türkiye ile Yunanistan’dan diplomatların yer aldığı, son olarak 64’üncü turu Şubat ayında Atina’da yapılan istişari görüşmeler de şimdilik rafa kaldırıldı.

Yunanistan Türkiye’yi savaşa sürüklemek için sürekli tahrik edici adımlar atıyor.

Yunanistan, ABD askeri üssü haline geldi. Neredeyse ABD’nin bir eyaleti oldu.

Lozan ve Paris Antlaşmalarını açık bir şekilde ihlal ediyor.

Ege ve Akdeniz’de NAVTEX ilanları yaparak özellikle EGE Denizi’ni Yunan Denizi haline getirmeye çalışıyor.

Ege’deki adaları silahlandırıyor, dahası adalara askeri çıkarmalar yapıyor.

Kiriakos Miçotakis Türkiye’yi sürekli uluslararası alanda şikâyet ediyor.

Göçmenleri Türkiye’ye geri gönderiyor.

Doğu Akdeniz’de boyunu aşan provokasyonlar yapıyor.

Batı Trakya Türklerine baskı yapıyor.

Sürekli hava sahamızı ihlal ediyor.

Ege’de kara sularını 12 mile çıkarmaya çalışıyor.

En son Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de 50 yıldaki taleplerini gösterdiği öne sürülen 16 harita ile Türkiye’ye karşı uluslararası alanda bir kampanya başlattı.

Yunanistan adeta Türkiye’ye,“bana savaş ilan et” diyor.

Bunu da ABD’nin tahrikleriyle ve ABD’ye güvenerek yapıyor.

ABD, insanlığı 3. dünya savaşına sürüklüyor,

Türkiye ise bütün gücüyle, 3. Dünya savaşını engellemeye çalışıyor."