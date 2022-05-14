O Türk mühendislerin kafası niye kesildi? Kan donduran detaylar

Star yazarı Aziz Üstel, Türkiye'de petrol arama faaliyetlerine ilişkin bugüne kadar yaşanan gizemli olayları köşesine taşıdı. Üstel, Silopi'de madencilik yapan Beşir Yılmaz'ın açıklamalarını ve öldürülen mühendis ile ünlü isimleri yazdı. İşte o dikkat çekici satırlar:

"Gazeteci Vedat Yener köşesinde "Türkiye-Suriye sınırında, uydu verilerine göre petrol denizi yer almakta" diye yazınca ülkenin birçok yerinden bunu doğrulayan bilgiler akmaya başladı. Bunlardan biri Silopi'de madencilik yapan Beşir Yılmaz adlı bir mühendistir.

Yılmaz şunları söyler: "Vedat Bey, gelin Silopi'ye; Cudi eteklerine sizi götüreyim de petrolü kendi gözlerinizle görün. Irak sınırında, yaklaşık 300 kilometre karelik bir alanda 150 milyon ton asfaltit madeni var. Asfaltit katılaşmış petrol demektir. Burasının altı petrol denizidir petrol denizi!!"

Beşir Yılmaz o bölgede asfaltit için imtiyaz hakkı almış, bir süre burayı işletmiş 1978 yılında Enerji Bakanlığı ruhsatını iptal etmiş.

Aynı bölgede 1967-68 yılları arasında bir İngiliz firması aynı bölgede petrol aramış, açılan hemen her kuyudan petrol fışkırınca kuyulara birer vana takıp çevresine beton dökerek kuyuları kapatmış.

Yıllar sonra MTA sondaj yaptığı bu yerlerde 480 metrede suya rastlar, sudan sonra petrolün fışkıracağını bilen mühendisler Ankara'ya haber verirler. Ankara, bir gün sonra delici aletin ucu kırıldı gerekçesiyle çalışma durdurulur. Kuyuda çalışan mühendisler değişik görevlere gönderilir.

Bu olaydan yıllar sonra Cudi Dağı çevresine toprak incelemeleri yapmak için giden 6 mühendis ortadan kaybolur. Aradan tam 18 yıl geçer bölgede PKK avına çıkan güvenlik güçleri kafaları kesilerek öldürülmüş Tük mühendislerin iskeletlerini bulur...

Beşir Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre;

Ödemiş yakınlarındaki Bozdağ dünyanın en büyük altın rezervine sahiptir. Ama bu madenleri kimsenin çıkarmadığı biliniyor. Bu konuda yazı yazan iki gazeteci Uğur Mumcu ve Çetin Emeç'in öldürülmeden kısa bir süre önce madenler üzerine yazı yazmışlardı.

Buna ek olarak öldürülen Necip Hablemitoğlu'nun da Bergama madenleri üzerine yazı yazdığını hatırlatalım.

Vedat Yener'e mi ne oldu? Ergenekon davaları sırasında tutuklandı!!"