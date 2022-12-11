O transferin rafa kalktığını açıkladı! Flaş gelişme...

Dünya Kupası için liglere verilen arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Galatasaray çalışmalarına Antalya'da gerçekleştirilen kamp ile sürdürüyor. Burada son olarak Süper Lig ekibi Adana Demirspor ile karşılaşan Sarı-Kırmızılılar, rakibi ile 2-2 berabere kalırken oynadığı üçüncü hazırlık maçından da galibiyetle ayrılamamıştı. Düzenlenen kampta konuşan Okan Buruk dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'e verilen Dünya Kupası arasında çalışmalarını Antalya'da sürdüren Galatasaray, son olarak hazırlık karşılaşmasında Adana Demirspor ile karşı karşıya gelmişti. Sarı-Kırmızılılar mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken ve Antalya kampa dönmüş ve çalışmalarına burada devam etmişti.

Galatasaray'ın 48 yaşındaki teknik direktörü Okan Buruk Antalya kampında basın mensuplarıyla sohbet etti. Buruk birçok konuya değinirken takımın devre arası transfer stratejisine dair de açıklamalarda bulundu.

RONALDO SÖZLERİ

"Hocalar her zaman iyi oyuncularla oynamak ister. Tabii ki durumlarımız da ortada. Ona göre hareket etmemiz gerekiyor."

DEMBELE İÇİN BEKLENMEDİK AÇIKLAMA

"Moussa Dembele iyi bir oyuncu. Takımında uzun süreler almadı. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Tüm kulüpler için iyi bir opsiyon ama devre arası almak zor. Bizim için kadro mühendisliği de önemli. Transferin başlamasına 1 ay var. Bu sürede ne olacağını bilmiyoruz."