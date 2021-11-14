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Aktüel O teröristler 2 ayrı saldırının faili çıktı
Aktüel

O teröristler 2 ayrı saldırının faili çıktı

Eren Kış-1 Operasyonu'nun başladığı ilk günde öldürülen 2 teröristin, 2 çobanın öldürülmesi ile 2019’da Şırnak’ta düzenlenen terör saldırısının failleri olduğu ortaya çıktı. Teröristlerin, saklandıkları mağarayı ise PKK cephaneliğine çevirdiği belirlendi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 13:12:00 -
O teröristler 2 ayrı saldırının faili çıktı

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 7 Kasım'da başlatılan Eren Kış-1 Operasyonuyla Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve güvenlik korucularından oluşan timler, PKK'nın silah, teçhizat ve yaşam malzemelerini sakladığı Şırnak'ın Bestler-Dereler bölgesindeki 85 mağara, sığınak ve depoyu imha etti.

Operasyonun ilk gününde Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde öldürülen 2 teröristin kimliği ve katıldıkları eylemler de tespit edildi. Teröristlerden birinin 9 Temmuz 2019'da Şırnak'ta yaylada öldürülen 2 çobanın ve 24 Temmuz 2019'da Şırnak Beribira bölgesindeki silahlı saldırının faillerinden olduğu belirlendi.

Teröristlerin öldürüldüğü mağarada bir Zagros keskin nişancı tüfeği, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 6 el yapımı patlayıcı, 3 M-16 piyade tüfeği, 8 el bombası, 5 kilogram patlayıcı madde, 103 roketatar fişeği, 2 araç telsizi, 5 el telsizi, çok sayıda yaşam malzemesi, örgütsel doküman ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Dün ayrıca Suriye’de Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve bölgeye sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist komandolar tarafından imha edildi.

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