  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aranan hükümlü yakayı ele verdi: Şeytani oyun ayağına dolandı Müthiş bir tat: İftar menüsüne farklı çorba: Pirpirim aşı tarifi Türkiye 22 yılda tarih yazdı! CN-235’ten KAAN’a uzanan strateji sıçrama Şehirde tüketim tonları aştı Üç vardiya yetişemiyorlar Türk mutfağının geleneksel lezzeti! İşte bamyanın bilinmeyen faydaları İnternetteki o görünmez tehlike: Milyonlarca insanı ‘gölge profil’ ile gizlice izlediler Ufuk Özkan böyle isyan etti: 'Onları hayatımdan sildim' Çok büyük bir beyaz petrol rezervine ulaşıldı! Her yerden fışkırıyor, ülke ihya olacak
Sağlık
9
Yeniakit Publisher
Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin...
IHA Giriş Tarihi:

Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin...

Eğer önlem alınmazsa çok büyük hastalıklara sebebiyet veren bu hastalık için uzmanlardan destek alınmalı.

#1
Foto - Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin...

Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, skolyozun erken teşhis edilmediğinde ilerleyebilen ciddi bir omurga rahatsızlığı olduğunu belirterek ailelere önemli uyarılarda bulundu.

#2
Foto - Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin...

Özellikle büyüme çağında hızlı ilerleyebileceğine dikkat çeken Medical Point Gaziantep Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümü’nden Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, erken tanının tedavi başarısını doğrudan etkilediğini vurguladı. Dr. Tekin, "Skolyoz, omurganın yana doğru eğrilmesi ve kendi ekseni etrafında dönmesiyle ortaya çıkan bir deformitedir. En sık 10-18 yaş aralığındaki çocuklarda görülür" dedi.

#3
Foto - Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin...

Belirtiler hakkında konuşan Dr. Tekin, "Omuz seviyelerinde eşitsizlik. Kürek kemiğinde belirgin çıkıntı. Bel çukurlarında asimetri. Öne eğilince sırtta eğrilik fark edilmesi yer alıyor. Ailelerin bu tür belirtileri göz ardı etmemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin...

Skolyoz tedavisinin eğriliğin derecesine ve hastanın yaşına göre planlandığını belirten Doç. Dr. Sezgin Bahadır Tekin, hafif vakalarda düzenli takip ve özel egzersiz programlarının yeterli olabildiğini söyledi.

#5
Foto - Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin...

Dr. Tekin, orta dereceli eğriliklerde korse tedavisi uygulanırken, ileri dereceli ve ilerleme riski yüksek vakalarda cerrahi tedavinin gündeme gelebileceğini ifade etti.

#6
Foto - Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin...

Modern cerrahi teknikler ve gelişmiş omurga enstrümantasyon sistemleriyle başarılı skolyoz ameliyatlarının gerçekleştirildiğini belirten Tekin, "Erken teşhis sayesinde birçok hastamız ameliyata gerek kalmadan sağlığına kavuşabiliyor" ifadelerine yer verdi.

#7
Foto - Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin...

"Erken tanı hayat kurtarır"

#8
Foto - Çok büyük hastalıklara sebebiyet verebilir! Skolyoz uyarısına kulak verin...

Dr. Tekin, çocuklarda duruş bozukluklarının basit bir alışkanlık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini hatırlatarak, skolyozun erken dönemde tespit edilmesi, hem ameliyatsız tedavi şansını artırdığını hem de ileride oluşabilecek ciddi omurga problemlerinin önüne geçileceğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Gündem

Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde elden para istedikleri bir kadın aile hekiminin talebi reddetmesi üzerine kadın doktorun sağlık hizmeti vermesini ..
Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu
Sosyal Medya

Filistin bayrağını tekmeleyen İsrailli havaya uçtu

Batı Yaka'da yaşanan ve sosyal medyada gündem olan görüntülerde, bir işgalci yerleşimcinin yol kenarında dikili duran Filistin bayrağına yön..
Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.
Gündem

Balıkesir'de F-16 savaş uçağı düştü.

Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu.
Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...
Gündem

Teşkilatların 'sandığa yansır' uyarısı AK Parti’yi harekete geçirdi! Milyonların gönlü böyle alınacak...

AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının sahadan topladığı mesajların en büyüğünün ‘geçim sıkıntısı’ ile ‘düşük emekli maaşları’ olması ve bu dur..
Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var
Gündem

Diyarbakır'da facia: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da iki aracın çarpıştığı kazada adeta faciayla son buldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre; kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 ..
Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı
Gündem

Akıllı evlerde büyük açık! Robot süpürgeler mahremiyet duvarlarını yıktı

İspanyol yazılım mühendisi Sammy Azdoufal, yeni aldığı robot süpürgesini PlayStation 5 koluyla kontrol etmek isterken dünya genelinde binler..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23