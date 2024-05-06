O tarihe ve saate dikkat: Erken davran, ikramiyeyi kaçırma!

2024 yılında emeklilere toplam 6 bin lira bayram ikramiyesi ödenecek. Ancak bu ikramiyeyi alabilmek için bazı önemli şartlar var. İşte o tarih ve detaylar...

Emekliler 2024 yılında toplam 6 bin lira bayram ikramiyesi alacak. İkramiye almaya hak kazanmak için emeklilik başvurusunun yapılmış olması gerekiyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ TOPLAM 6 BİN TL ÖDENECEK

Emeklilere ve SGK'dan maaş alan diğer hak sahiplerine her dini bayramda ikramiye ödeniyor. 1.000 TL ile başlayan ikramiye önce 1.100 TL'ye sonra 2 bin TL'ye çıkartıldı. Bu yıl yapıla yüzde 50 artış ile de ikramiye artık 3 bin TL olarak ödeniyor.

Böylece Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere toplamda 6 bin TL ikramiye ödeniyor. Geçen yıl Cumhuriyetin yüzüncü yılı dolayısıyla ek olarak her emekliye 5'er bin TL de bir kereye mahsus ikramiye ödemesi yapılmıştı.

KİMLER İKRAMİYE ALACAK?

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre; İkramiye alabilmenin ön şartı SGK'dan maaş alıyor olmak. Yani kendi emekli maaşını alanlarla birlikte vefat eden sigortalının yakınları da ölüm maaşı alıyorlarsa ikramiye hak ediliyor.Burada aldıkları ölüm maaşının oranı kadar ikramiye ödeniyor. Aynı şekilde iş göremezlik ödeneği alanlar da ödeneğin oranı nispetinde ikramiye alıyor. Görüldüğü gibi maaşı hak etmiş olmak ikramiye için yeterli sebep.

Buna göre yeni emekli olacaklar açısından da maaşı hak etmiş olmak yeterli oluyor. Yani maaşın ödenip ödenmediğine değil, hesaplamanın başlayıp başlamadığına bakılıyor.

O TARİH ÇOK ÖNEMLİ

Emeklilik için müracaat ettiğiniz tarih çok önemli. İçinde bulunduğunuz ayın hangi günü müracaat ederseniz edin maaş hesabınız bir sonraki ayın başından itibaren hesaplanıyor.Yani 1-30 Nisan arasında başvurusu yapan bir sigortalı için maaş hesabı 1 Mayıs'tan itibaren yapılıyor. Yine 1-31 Mayıs arasında emeklilik başvurusu yapan bir sigortalı için de maaş hesabı 1 Haziran itibariyle başlayacak.

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NASIL HESAPLANACAK?

Bu yıl Kurban bayramı 15-19 Haziran arasındaki tarihlerde idrak edilecek. Bu durumda emekliler için ikramiye ödemesi de 10-14 Haziran haftasında yapılacak. İkramiye alabilmek için aylık hak etmiş olma şartı gereği 1 Haziran ve öncesinde maaş hak etmiş olanlara ikramiye ödemesi yapılacak.

MAAŞ ALMAK ŞART DEĞİL

Yeni emeklilik müracaatında bulunacak sigortalılar ve EYT'liler için 1 Haziran ve öncesinde maaş hesabı başlamışsa kendilerine toplu ödeme daha sonra da yapılsa bile ikramiye hak edilmiş oluyor.

Bu yüzden eğer emeklilik şartlarınız oluşmuşsa mutlaka bu ay sonuna kadar yani 31 Mayıs gece 24.00'e kadar emeklilik başvurunuzu mutlaka yapmalısınız. Böylece 1 Haziran'dan itibaren emekli aylığınız hesaplanmaya başlayacak ve Kurban bayramı ikramiyesi hak edilecek.

DUL VE YETİMLER İÇİN DE ÖNEMLİ

Aynı şekilde ölüm maaşına başvuracaklar ya da iş göremezlik ödeneği için müracaat edeceklerinde bu ay sonuna kadar dilekçelerini vermeleri önemli. Bu ay sonuna kadar başvuru yaparlarsa ödenekleri 1 Haziran'da başlayacak ve onlar da aylık hisse oranları nispetinde Kurban bayramı ikramiyesi alacaklar.

AYLIKLA TOPLU ÖDENİYOR

Mayıs sonuna kadar başvuran bir sigortalı için 1 Haziran'dan itibaren başlayan maaş hesabı içine ikramiye de katılıyor. Ödemeler genelde bir ay kadar sürüyor. Bu yüzden bu sigortalılar toplu aylıklarıyla birlikte ödeme gününde ikramiyelerini de almış oluyorlar.