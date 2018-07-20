O takozlar da Alman beslemesi

Gazetemiz Akit, Türkiye’yi balıkçılık sektöründe Avrupa’nın zirvesine taşıyacak Mersin’deki balık çiftlikleri projesine takoz olan çevreci görünümlü etki ajanlarının maskesini indiriyor. 10 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan, Türkiye’nin balıkçılık sektöründeki ihracatını 1,5 milyar dolar seviyelerine çıkarması hedeflenen balık çiftlikleri projesine engel olmak isteyen yerel STK’ların, her taşın altından çıkan Alman vakıflarından maddi destek aldığı ortaya çıktı. Hem balıkçılık hem de devasa nükleer santral projesinde aynı derneklerin Alman vakıflarının desteğiyle bölgede eylem yaptığı, halkı devlete karşı kışkırttığı belirlendi.

ALMAN BESLEMİŞ

Ulaşılan belgelere göre, Mersin’de gerçekleştirilmek istenen her hizmete ‘hayır’ diyen Akdeniz Çevre Platformu’nun (AKÇEP) öncülüğünde düzenlenen programlar yurt dışından finanse ediliiyor. Akdeniz Çevre Platformu, Doğu Akdeniz Çevre Dernekleri, Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği, Arkadaş Çevre Grubu gibi sol zihniyetli STK’ların tertiplediği ‘istemezük’ toplantılarından yalnızca bir tanesi olan 21-22-23 Mayıs 2004 tarihli “Taşucu Toplantısı”nın finansörlüğünü Alman Heinrich Böll Vakfı’nın yaptığı tespit edildi.

‘HEİN’LER BAŞTACI

Halkın devlete karşı kışkırtıldığı toplantının ele geçirilen 12 Mayıs 2004 tarihli davet bildirisinde, “10. AKÇEP toplantımızı 21-22-23 Mayıs 2004 günleri Silifke/Taşucu’nda Heinrich Böll Vakfı’nın desteğiyle Taşucu Belediyesi, Adana Çevre ve Tüketici Koruma Derneği ile Arkadaş Çevre Grubu’nun ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. AKÇEP toplantıları ve halka açık konferanslar Taşucu Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecektir.” deniliyor. Alman Heinrich Böll Vakfı’nın temsilcisi Ulrike Dufner’ın “onur konuğu” olarak ağırlandığı toplantıya Taşucu Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Ali Şahin’in de katılım gösterdiği görülüyor.

HER PROJEDE BAŞ GÖSTERİYORLAR

Mersin’in önde gelen yazarlarından Harun Arslan, balık çiftliklerine karşı çıkan söz konusu STK’ların, bölgede gerçekleştirilmek istenen tersane, nükleer santral ve HES gibi devasa projeler aleyhine de Alman vakıfların yardımlarıyla karşı çıktıklarını söyledi. Akit’e yaptığı açıklamada geçmişten örnekler veren Harun Arslan, “Biz bunlar Taşucu Tersane Projesinde de gördük. Taşucu kasabası Belediyesi ve 50 üyeli küçük bir Çevre Güzelleştirme Derneği büyük yatırımcılara ve devlet desteğine karşı dava açmış ve kazanarak yatırımı durdurmuştu. Bu garip sürecin geri planındaki yine Heinrich Böll Vakfı ve onunla işbirliği yapan Greenpeace örgütü vardı. Bir başka Almanya imalatı Konrad Adenauer Vakfı, nükleer santrale karşı makale yazan Mersin’den yerel gazetecilere ödül verdi.” dedi.

HEP AYNI İSİM: STEFAN LOBIG!

Arslan şöyle devam etti: “Tarsus’un kardeş şehri ilan edilen Langen’in Yeşiller Partisi’nden Langen Belediye Meclis Üyesi Stefan Lobig, ülkemizde yapılacak HES‘e karşı çıkmış, Almanya’da bir lisenin öğrencilerine Akkuyu’ya karşı yürüyüş yaptırılmıştı. Stefan Lobig, Tarsus’ta yapılacak Tarsus Belediye Meclisi’nde konuyla ilgili bir konuşma yapacak kadar ileri gitti.

Benzer bir eylem Tarsus Cehennemdere HES inşaatına karşı yapıldı. HES’e karşı Langen Yeşiller Partisi Belediye Meclis Üyesi Stefan Lobig yürüttü. Bunların çevreci görünümüyle Akdeniz’de yürüttükleri sinsi faaliyetler saymakla bitmez.”

24 YILDIR 'BÖLL'ÜCÜLÜK YAPIYORLAR

Türkiye’de çevreci kılıfıyla etki ajanlığı yürüten, Mersin’de halkı dev projelere karşı kışkırtan Heinrich Böll Vakfı, Türkiye temsilciliğini 1994 yılında açtı. 24 yıldır ülkemizde bölücü faaliyetlerde bulunan Heinrich Böll Vakfı, Almanya’da Türk düşmanlığıyla öne çıkan Yeşiller Partisi’in uzantısı. Politik sivil toplum kuruluşu vasfıyla Türkiye’nin iç işlerine karışan Alman vakfının Türkiye Temcilciliğini Kristian Brakel yapıyor.

Mega projeye 10 yıllık ‘sol’ takoz

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ÇED toplantısını bastılar

Hizmet düşmanları Mersin’i karıştırdı. Alman beslemeli bazı STK’ların başını çektiği çevreci görünümlü sol gruplar, Mersin’in Silifke ilçesinde kurulması planlanan balık çiftlikleri için başlatılan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) görüşmelerini bastı. Provokasyon nedeniyle gerçekleştirilemeyen toplantı ertelendi.

Mersin için önemli bir yatırım olarak gösterilen balık çiftlikleri projesi ile ilgili ÇED görüşmeleri için ilk toplantı dün gerçekleştirildi. Yapımı 10 yıldır engellenen dev projenin Silifke’deki toplantısı, CHP ve Alman vakıflarının beslediği sol tandanslı gruplarca sabote edildi. Dakikalarca sloganların atıldığı ve düdüklerin çalındığı toplantı yapılamadı. Heyet, toplantıyı ileri bir tarihe erteledi.

10 YILDIR AYNI KAFA

10 bin kişinin istihdam edileceği, Türkiye ekonomisine yılda 250 milyon euro gelir sağlayacak olan balık çiftlikleri projesi, 2008 yılından bu yana sol-faşist grupların tahrik ve itirazları sonucu hayata geçirilemiyor.





FARUK ARSLAN

