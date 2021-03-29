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Dünya O tahmin de gerçekleşti! Simpsons dünyayı hayrete düşürdü
Dünya

O tahmin de gerçekleşti! Simpsons dünyayı hayrete düşürdü

Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlanan ve dünyadaki bazı gelişmeleri çok önceden tahmin etmesiyle nam salan The Simpsons çizgi dizisinin Mısır'ın Süveyş Kanalı'nda yaşanan deniz trafiği tahmini dünya tam anlamıyla hayrete düştü.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 13:47:00 - 2021-03-29 13:48:12

Mısır'da 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda enlemesine karaya oturan ve deniz ticaretinin durmasına neden olan Evergreen şirketine ait Ever Given adlı konteyner gemisi, dünyanın en önemli ticaret kanalını ulaşıma kapattı.

Tıkanan kanal nedeniyle yük dolu 320 gemi, geçiş için sıraya girdi. "The Ever Given" isimli geminin, dar kanalda enlemesine sıkışarak geçiş yolunu kapatması sonucu deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşandı.

7 gün sonra yüzdürülebildi

Son olarak, uluslararası ticarete günlük 7 milyar dolar gibi bir zarar verdiği tahmin edilen Ever Given gemisi ile ilgili bir haftadır devam eden kurtarma çalışmaları 7 gün sonra sonuç verdi.

Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken diğer gemilerin geçişi için alan açıldı. Süveyş'te trafik sınırlı da olsa yeniden açılmış oldu.

Simpsons dünyayı hayrete düşürdü

Dünyaca ünlü kült çizgi dizi Simpsonlar, tutan tahmin ve öngörüleriyle dünyayı sarsmaya devam ediyor. Efsane çizgi dizi Simpsons'ın hayranları, ikonik çizgi dizinin yeni bir öngörüsünü fark edince sosyal medya çalkalandı.

1989'dan beri yayında olan ve 2007 yılında da sinema filmi olarak izleyicilerinin karşısına çıkan Simpsonlar'ın Süveyş Kanalı'nı da tahmin etmesi dünyayı hayrete düşürdü.

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