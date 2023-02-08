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Gündem O sözü unutmadılar... İtalya'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj
Gündem

O sözü unutmadılar... İtalya'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

İtalya, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye yardım malzemeleri gönderdi. İtalya Büyükelçiliği'nin yapılan yardımı "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var" sözüyle paylaşması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 11:45:00 -
O sözü unutmadılar... İtalya'dan Türkiye'ye anlamlı mesaj

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen depremler nedeniyle birçok ülke Türkiye'ye arama kurtarma personeli ve yardım gönderdi. İtalya da bu ülkelerden bir tanesi.

İtalya Büyükelçiliği, deprem bölgesine yapılan yardımları paylaştığı sosyal medya gönderisinde, Türkiye'nin COVID-19 pandemi döneminde İtalya'ya yolladığı yardım paketlerinin üzerindeki cümleyi kullandı:

"Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var."

Türkiye İtalya'ya yardım eli uzatmıştı

Dünyada COVID-19'dan en fazla etkilenen ülkelerden olan İtalya'ya Türkiye'den yardım eli uzanmıştı.

Gönderilen malzemelerin yer aldığı sandıkların üzerinde İtalyanca ve İspanyolca, Mevlana'nın "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var" sözü yer almıştı.

 

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