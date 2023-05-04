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Gündem O sözleri duyunca sesi kesildi! Cem Küçük CHP'nin avukatı Bengisu'yu böyle susturdu
Gündem

O sözleri duyunca sesi kesildi! Cem Küçük CHP'nin avukatı Bengisu'yu böyle susturdu

Yeniakit Publisher
2023-05-04 15:38:00 -

Gazeteci Cem Küçük, bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren CHP'nin avukatlığını yapan Nihal Bengisu Karaca'ya HDP'li Semra Güzel sorunu sordu. Soru karşısında neye uğradığını şaşıran Karaca'nın sesi kesildi.

TV100'de Cansu Canan Özgen'in sunumu ile yayınlanan Özgür İfade programında gergin anlar yaşandı.

"Kemal Bey, CHP'li biri çıkıp 'HDP, sen ülkeyi böleceğim diyorsun sen kimsin?' demiyor" diyen Cem Küçük karşısında CHP'nin avukatı Nihal Bengisu Karaca savunmaya geçti.

Karaca, Küçük'e "Faik Öztrak kaç kere dedi bunu" diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine Cem Küçük, "PKK’ya diyor onu, HDP’ye diyecek. Semra Güzel’e ne diyeceksin? Kim milletvekili yaptı onu? Niye CHP bunlara bir şey demiyor?" dedi.

Soru karşısında neye uğradığını şaşıran Karaca'nın sesi kesildi.
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