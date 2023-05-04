O sözleri duyunca sesi kesildi! Cem Küçük CHP'nin avukatı Bengisu'yu böyle susturdu

TV100'de Cansu Canan Özgen'in sunumu ile yayınlanan Özgür İfade programında gergin anlar yaşandı.

"Kemal Bey, CHP'li biri çıkıp 'HDP, sen ülkeyi böleceğim diyorsun sen kimsin?' demiyor" diyen Cem Küçük karşısında CHP'nin avukatı Nihal Bengisu Karaca savunmaya geçti.

Karaca, Küçük'e "Faik Öztrak kaç kere dedi bunu" diyerek yanıt verdi.

Bunun üzerine Cem Küçük, "PKK’ya diyor onu, HDP’ye diyecek. Semra Güzel’e ne diyeceksin? Kim milletvekili yaptı onu? Niye CHP bunlara bir şey demiyor?" dedi.

Soru karşısında neye uğradığını şaşıran Karaca'nın sesi kesildi.

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