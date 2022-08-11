O sözler yeniden gündemde! ‘Yıldız Sarayı kumarhane, Ayasofya diskotek’

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Ayasofya ve Sultanahmet'in geçmiş yıllarda CHP ile birlikte Resim galerisi ve caz klübü yapılmalarına ramak kaldığını böyle anlattı.

Murat Bardakçı "Ayasofya ile Sultanahmet’in 95 senedir bitmeyen çilesi: Resim galerisi ve caz kulübü yapılmalarına ramak kalmış, 1945’te de Ayasofya’ya Katolikler talip olmuştu!" dedi.

Bardakçı sözlerinin devamında, “İstanbul’da resim galerisi yapılacak. Sultan Ahmet Cami’nin tavanını delip içeriyi ışıkla doldurup resim galerisi yapılma kararı alındı. Türkiye’de bunlar yaşandı. Yıldız Sarayı kumarhane yapılmıştır. Ayasofya diskotek yapılması kararı alındı. Caz kulübü olması için girişimler yapılmıştır. Topkapı Sarayı’nın hazineleri satışa çıkarılmıştır.” İfadelerini kullandı.

Fatih Tezcan sosyal medya hesabından paylaştı

Murat Bardakçı’nın bu itiraf gibi sözlerini sosyal medya hesabından paylaşan Gazeteci Fatih Tezcan, “CHP Ayasofya Camiini değil, Ayasofya Diskoteğini istiyormuş. CHP Türk’ün dinini, geleneğini, her şeyini unutturmak için kurulmuş, Allah Düşmanı bir Emperyalist projesidir derken ne demek istediğimizi daha iyi anlıyor musunuz? İzleyip her yerde paylaşalım…” dedi.