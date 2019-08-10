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O soruşturma böyle karartıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medya hesabından hakaretler yağdıran İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Konan’a yönelik başlatılan soruşturmanın alelacele kapatıldığı belirlendi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:40
O soruşturma böyle karartıldı

 Mustafa Durmaz  İstanbul 

Sosyal medya hesabında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a küfre varan hakaretler yönelten, FETÖ iftiralarını doğru gibi gösteren paylaşımlarda bulunan İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necdet Konan’a yönelik 3 ay önce başlatılan tahkikatın takipsizlikle sonuçlandırıldığı ortaya çıktı. Necdet Konan’a ait Facebook hesabının şüpheli şekilde kapatılmasını önemsemeyen Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konan’ın dosyasına takipsizlik verdi. Gerekçe ise delil yetersizliği!

Soruşturma alelacele kapatıldı

Doç. Dr. Necdet Konan’ın “facebook.com/necdet.konan.96” uzantılı sosyal medya adresinde, skandal paylaşımlar yer aldığını deşifre etmiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “başçalan”, “hırsız” gibi ağır hakaretler savuran Konan’ın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a da iğrenç sözler sarfettiğini gözler önüne sermiştik. Facebook hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı idamla tehdit eden Necdet Konan’a yönelik 21 Mayıs tarihinde suç duyurusunda bulunulduğu, 2.5 ay süren soruşturmanın alelacele kapatıldığı belirlendi. Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Yaşaryücel’in yürüttüğü tahkikatta, hiçbir araştırma yapılmadan kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

“Bilgi almak uzun sürer” denildi!

Savcılık kararında, facebook.com/necdet.konan.96 uzantılı Facebook hesabının tespit edilemediği, bahse konu sosyal medya hesabının kapatıldığı, Necdet Konan’ın kullandığı iddia edilen hesabın bahse konu şahsa ait olduğuna dair bilgi elde edilemediği, başkaları tarafından oluşturulmuş sahte hesap olabileceği kapsamında ifadeye yer verildi. Devlet büyüklerine yönelik sinkaflı küfürlerin paylaşıldığı Facebook hesabının neden kapatıldığını irdelemeyen savcılık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ölümle tehdit eden hesabın ayrıntıları ile ilgili uzman görüşü dahi almadı. Teknik bilgi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşünün alınmasını ihmal eden savcılık, yeterli bir delil bulamamaktan yakındı. Facebook’tan istenen resmi bilgilerin çok uzun süre gelmeyeceğini belirten savcılık, dosyanın kapatılması yolunu seçti.

Mağdur olmuş

Daha önce yaptığımız görüşmede muhabirimizi “Sen kimsin, seni hiç ilgilendirmez” şeklinde ifadelerle aşağılayan akademisyen Necdet Konan ise mağdur olduğunu ve şahsına ait sosyal medya hesabının bulunmadığını iddia etti. 2 yıla yakın paylaşımların yapıldığı hesaptan bir ay önce haberdar olduğunu öne süren Konan, 9 Temmuz’da Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Devletin zirvesini aşağılık ifadelerle hedef alan sosyal medya hesabının kendisine ait olmadığını ileri süren Konan, başsavcılığa verdiği ifadesinde şunları söyledi:

Benim sosyal medya hesabım yoktur. Bu hesap üzerinden Sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret içerikli paylaşımlarda bulunan ve beni mağdur eden sorumlulardan şikayetçiyim.


Yeni Akit Gazetesi
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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 10:40
  1. İstanbul
  2. Facebook
  3. Facebook hesabı
  4. Necdet Konan
  5. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  6. Berat Albayrak
  7. Fatih Yaşaryücel
  8. Fahrettin Altun
  9. İnönü Üniversitesi
  10. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı

YORUM YAZ

  • teraziterazi14 dk önce
    Bir devletin Anayasa Mahkemesi, kendi devletine katil, soykırımcı, zorunlu göçe zorlayıcı diyenlere verilen cezayı hak ihlali sayıp birde katil dedikleri devletten tazminat almalarına hükmederse, yerel mahkemesi de böyle yapar.

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