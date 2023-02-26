O soru, kan dondurdu! Hakikaten eyvah eyvah

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, “Oturduğunuz binanın altına bakın. Varsa dükkânların vitrin durumu nedir? İstanbul’da kaç binada vitrin için kolon kesildi?” diye sordu.

Çekirge yazısında, "Beyoğlu Belediye Başkanı bir sabah çıksa... Yalnız İstiklal Caddesi’nde acaba kaç binanın altı vitrin için genişletilmiştir? Vitrin için genişletmenin tek yolu var. Ya binanın altındaki kolonları ve kirişleri traşlayacaksınız ya da bir kaç tanesini keseceksiniz... Vitrini genişletmek için dolgu duvarları da kırıp açanlar var.

Acaba bu durumda olan bina sayısı ne kadar? Bu, İstiklal Caddesi... Bağdat Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne kadar acaba İstanbul’da durum nedir... Yeşilköy İstasyon Caddesi’nden Nişantaşı Vali Konağı’na ve meşhur Nispetiye’ye kadar İstanbul’un “vitrin caddeleri”ni düşünürseniz... Bakıyorsunuz, 10 katlı bir apartman. Altında otomobil galerisi var. Geniş cepheli dükkânlar. Hatta atölyeler. Dev zincir marketler, geniş cepheli ve geniş zeminli dükkân kiralıyorlar. Mümkünse kolonsuz... Acaba apartman altlarındaki bu marketlerde durum nedir. Kolonlar, kirişler, dolgu duvarlar ne durumdadır..." diye ifade etti.



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