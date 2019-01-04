O skandalın ardından ‘pilavcı başkan’ çıktı

Geçmişten bu yana mütefekkir şairlerin tüm adımlarını takip eden, milletin maneviyatına tahammül edemeyen CHP, geldiğimiz şu günlerde de bu düşmanlığını sürdürmekten geri durmuyor. “İslamiyet bize yeter. Yeter ki onu kabul edelim, anlamayalım, yaşayalım” şiarıyla Türk Edebiyatı’na yeni bir soluk getiren Cahit Zarifoğlu’na saldıran CHP zihniyetinin bir skandalı daha patlak verdi.

Cahit Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli eserinin öğrencilere okutulmasına engel olan CHP’nin başlattığı linç kampanyasının CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan tarafından organize edildiği ortaya çıktı.

Mustafa Kemal’in izinde

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin barajı geçmesinin ardından şükür pilavı dağıtan, Afrin zaferi sonrası pilav dağıtımına ise izin vermeyen CHP’li Ülgür Gökhan’ın meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Cahit Zarifoğlu’nun kitaplarının okutulmamasını istediği belirlendi. Dünya Müslümanlarının derdiyle dertlenen, İslam dışında neredeyse her şeye mesafeli yaklaşan, ümmeti ırkçılık gibi sapkınlıklardan kurtulmaya davet eden Zarifoğlu’na “meczup” diyen CHP’li Gökhan’ın “Liselerdeki öğrencilerin velilerine bu kitapları okutmamalarını tavsiye ederim. Çanakkale’nin çocukları Mustafa Kemal’i severler. Meczup gibi adamların peşinden gitmezler. İşte burada çok önemli bir kazanım olan Mustafa Kemal’in peşinden giderler” şeklinde provokatif ifadeler kullandığı tespit edildi.

Skandala suç duyurusu

Müslüman şairin kişiliğine ve eserlerine yönelik linç kampanyasını başlatan CHP’li Başkan, Zarifoğlu’nun kitaplarını sakıncalı göstererek, sözlerine şöyle devam etti: “Bu kitap Milli Eğitim Müdürlüğünce liselerde okutulmakta önerilen bir kitaptır. Başka söze gerek yok. Ne kadar meczup varsa Çanakkale’de türemeye başladı. Kimi İl Milli Eğitim’de, kimi üniversitede çörekleniyor” İğrenç sözlerin ardından harekete geçen CHP il örgütünün ise Zarifoğlu’nun kitabını yargıya taşıdığı öğrenildi. CHP Çanakkale İl Başkanı İsmet Güneşhan’ın Zarifoğlu’nun “Bir Değirmendir Bu Dünya” isimli kitabın tavsiye listesinden çıkarılması yönünde Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu bildirildi. Bakanlığın “okuma alışkanlığı kazanılması için” okullarda okutulmasını zorunlu tuttuğu kitabı, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan aracılığıyla Meclis gündemine taşıyan CHP’nin ‘provokasyon silsilesi’ gözler önüne serildi.

Kadın meclis üyesine hakaretler yağdırmıştı

Cahit Zarifoğlu düşmanı CHP’li Çanakkale Belediye Başkan Ülgür Gökhan, 5 Ekim 2017 tarihinde ise Belediye Meclisi’nde, CHP’nin delege seçimlerinde yaşanan usulsüzlükleri dile getiren AK Partili üye Tülay Ömercioğlu’na hakaretler yağdırmıştı. Kendisini eleştiren komisyon üyelerinin mikrofonlarını kapatan Gökhan, Ömercioğlu’na “Konuşma, biraz ahlaklı olun, otur yerine” diyerek tüm Türkiye’nin tepkisini çekmişti.

Niye ‘Plavcı Başkan' oldu?

CHP’li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, 25. dönem milletvekili genel seçimlerinde HDP yüzde 10 barajını geçince Cumhuriyet Meydanı’nda şükür pilavı dağıtmıştı. AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları’nın Cumhuriyet Meydanı’nda TSK’nın Afrin Zaferi için pilav ikramında bulunmasına ise engel çıkartılmıştı. Gençlik kolları tarafından ağaca asılan “Bu Şehirde Pilav, Terörün Destekçisi Barajı Geçtiği İçin Değil, Mehmetçiğimiz Destan Yazdığı İçin Dağıtılır!” yazılı pankart zabıta ekipleri tarafından söktürülmüştü.





MUHAMMED UZUN

