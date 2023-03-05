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Yaşam O site kontrollü olarak yıkıldı
Yaşam

O site kontrollü olarak yıkıldı

Adana'da ağır hasar alan Ayas Sitesi'nin blokları kontrollü olarak yıkıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:36:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'da ağır hasar gören 13 katlı Ayas Sitesi'nin diğer bloğu da kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'nde 13 katlı Ayas Sitesi'nin yarısı yıkılan A Bloğu kontrollü olarak yıkılmıştı. Ekipler, bugün de depremin simgelerinden olan sitenin diğer bloğunu etrafına sarılan çelik halatlar ile kontrollü bir şekilde yıktı. Binanın yıkımı sırasında bölgeyi toz bulutu kapladı. Trafikteki sürücüler, oluşan toz bulutu sebebiyle araç kullanmakta güçlük çekti.

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