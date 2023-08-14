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Dünya O sınırda deprem oldu
Dünya

O sınırda deprem oldu

Yeniakit Publisher
2023-08-14 20:54:00 -
O sınırda deprem oldu

Hindistan-Bangladeş sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Hindistan-Bangladeş sınırında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Hindistan'ın Karimganj şehrinin 14 kilometre batısında, Bangladeş sınırında yerin yaklaşık 35 kilometre derinliğinde 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Öte yandan, Hindistan Sismoloji Merkezi, depremin büyüklüğünün 5,4, derinliğinin ise 16 kilometre olduğunu duyurdu.

Depreme ilişkin henüz can ve mal kaybı bildirilmedi.
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