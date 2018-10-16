O şehrimiz sıfırın altını gördü! Her yer buz kesti

Sabah erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının camlarının buz tuttuğunu görünce şaşırdı. Bazı vatandaşlar ise uzun süre araçlarının camlarının buzunu temizlemek için uğraştı.

Kars’ta sıcak hava, akşamları yerini soğuk havaya bırakıyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava, kış aylarını aratmıyor. Sarıkamış, Selim ve Susuz’da vatandaşlar ısınmak için evlerinde soba yakmaya başladı. Sarıkamış’ta camları donan araçlar ise zemheri soğukları hatırlattı.

Aracının camının ekim ayında ilk kez buz tuttuğunu ifade eden Dinçer Avcı, “Artık kış gelmeye başladı. Yazlık giysilerimizi çıkarıp kışlık giydik. Geceler hava sıcaklığı eksilerde seyrediyor. Bizde artık karın yağmasını bekliyoruz” dedi.