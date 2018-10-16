THY- Euroleague
0553 313 94 23

O şehrimiz sıfırın altını gördü! Her yer buz kesti

Kars’ta gündüzleri etkili olan sıcak hava gece yerini soğuk havaya bırakıyor. Özellikle Sarıkamış’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altına düşünce, araçların camları buz tuttu.

16 Ekim 2018 Salı 11:08
O şehrimiz sıfırın altını gördü! Her yer buz kesti

Sabah erken saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar araçlarının camlarının buz tuttuğunu görünce şaşırdı. Bazı vatandaşlar ise uzun süre araçlarının camlarının buzunu temizlemek için uğraştı.

Kars’ta sıcak hava, akşamları yerini soğuk havaya bırakıyor. Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan soğuk hava, kış aylarını aratmıyor. Sarıkamış, Selim ve Susuz’da vatandaşlar ısınmak için evlerinde soba yakmaya başladı. Sarıkamış’ta camları donan araçlar ise zemheri soğukları hatırlattı.

Aracının camının ekim ayında ilk kez buz tuttuğunu ifade eden Dinçer Avcı, “Artık kış gelmeye başladı. Yazlık giysilerimizi çıkarıp kışlık giydik. Geceler hava sıcaklığı eksilerde seyrediyor. Bizde artık karın yağmasını bekliyoruz” dedi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 11:08
  1. Kars
  2. Sarıkamış
  3. soğuk havalar
  4. her yer buz kesti
  5. sıfırın altında

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adnan Oktar'ın villası tamamen yıkıldı
    1. Adnan Oktar'ın villası tamamen yıkıldı
    2. Cemal Kaşıkçı cinayetinin animasyonlu..
    3. Hukukçular ve STK’lar: Brunson..
    4. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    5. Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs açıklaması:..
    6. Hakim savcı alımı son dakika Adalet..
    7. Askerlik süreci kısalıyor mu?
    8. Başkent'teki traktör alarmına..
    9. Niğde'de PKK operasyonu! Propaganda..
    10. 29 Ekim ne zaman ve hangi güne denk..
    11. Ajan Brunson yeniden cezaevine mi..
    12. Mahkeme cezayı kesti... Can Dündar,..
    13. Dünyanın en yaşlı insanı: Uzun yaşam..
    14. Valilik duyurdu! Operasyon başlıyor
    15. İYİ Parti Kocaeli belediye başkan aday..
    16. Türkiye'de 5'inci kez görüldü! Hemen..
    17. Gaziantep ve Şanlıurfa'da toz bulutu..
    18. Sakarya'da ceza yiyen araç sürücüsü:..
    19. Kadro dışı kalan Volkan Demirel'e bir..
    20. Mustafa Kemal!.. Kitap deyip geçmeyin!..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları
    Polis alımları ne zaman? 2018 23. dönem Pomem alımları

    Günün Karikatürü

    16 Ekim 2018
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?