O şehirlerde sıcaklık sıfırın altında

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de 12, Iğdır'da 7, Erzincan'da 6, Erzurum'da 3, Ağrı'da 2 derece, Kars'ta sıfırın altında 3, Ardahan'da sıfırın altında 2 derece ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığı ise Tunceli'de 29, Erzincan'da 25, Ağrı ve Iğdır'da 21, Erzurum'da 19, Kars'ta 16 ve Ardahan'da 15 derece olacak.