O şehirde kan donduran olay: Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
Şanlıurfa’da Koyunluca İlkokulu’nda görev yapan temizlik personeli Zehra Sanık, 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa B.’nin yüzüne sigara bastığı iddiasıyla tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa’da Koyunluca İlkokulu’nda görev yapan temizlik personeli Zehra Sanık, 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa B.’nin yüzüne sigara bastığı iddiasıyla tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dehşete düşüren olay geçtiğimiz günlerde Harran ilçesindeki Koyunluca İlkokulu'nda meydana geldi.
ÖĞRENCİNİN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ
İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan 45 yaşındaki Zehra Sanık, iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mustafa B.'nin yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti.
Çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Kaynak: DHA
Gündem
Son zil izdihamı! Okuldan erken çıkmak isteyen Erzurumlu öğrenciler birbirini ezdi: 23 öğrenci yaralandı