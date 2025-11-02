  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Türkiye’nin en büyük millet bahçesi açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Gazze ekonomisi çöküyor! Saldırılar üretimi yüzde 25 düşürdü

BAE'li alçaktan mazlum Sudanlılara tehdit! Siyonistle yatan ya huyundan ya suyundan!

Türkiye’nin tüm imkanları herkese açık! Engelli bireyler için Karadeniz’de önemli adım

Patates soğan kafalılara inanmayın!

CHP'nin galeyanına gençlerin bunlardan haberdar mı? 150 milyonu veren Türkiye’nin tüm tarımını alır

Sosyal medyaya damga vuran röportaj! Atatürk'ün sözü yok Mocha, Americano var

Deprem dosyalarında kritik süreç hızlandı! Rakamlar ilk kez bu kadar net paylaşıldı!

24 milyon dijital tren bileti kullanıldı. 3 bin ağaç kesilmekten kurtuldu

Kosova’da 28 Şubat hortladı! Tarih tekerrür mü ediyor?
Yerel O şehirde kan donduran olay: Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
Yerel

O şehirde kan donduran olay: Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:
O şehirde kan donduran olay: Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!

Şanlıurfa’da Koyunluca İlkokulu’nda görev yapan temizlik personeli Zehra Sanık, 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa B.’nin yüzüne sigara bastığı iddiasıyla tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa’da Koyunluca İlkokulu’nda görev yapan temizlik personeli Zehra Sanık, 2’nci sınıf öğrencisi Mustafa B.’nin yüzüne sigara bastığı iddiasıyla tutuklandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Dehşete düşüren olay geçtiğimiz günlerde Harran ilçesindeki Koyunluca İlkokulu'nda meydana geldi.

ÖĞRENCİNİN YÜZÜNDE SİGARA SÖNDÜRDÜ

İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan 45 yaşındaki Zehra Sanık, iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mustafa B.'nin yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darbetti.

Çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

Son zil izdihamı! Okuldan erken çıkmak isteyen Erzurumlu öğrenciler birbirini ezdi: 23 öğrenci yaralandı
Son zil izdihamı! Okuldan erken çıkmak isteyen Erzurumlu öğrenciler birbirini ezdi: 23 öğrenci yaralandı

Gündem

Son zil izdihamı! Okuldan erken çıkmak isteyen Erzurumlu öğrenciler birbirini ezdi: 23 öğrenci yaralandı

Ultra Ortodoks Yahudiler sokaklara döküldü
Ultra Ortodoks Yahudiler sokaklara döküldü

Dünya

Ultra Ortodoks Yahudiler sokaklara döküldü

Okullarda o sistem değişiyor! Artık tüm kademelerde yapılandırılacak
Okullarda o sistem değişiyor! Artık tüm kademelerde yapılandırılacak

Eğitim

Okullarda o sistem değişiyor! Artık tüm kademelerde yapılandırılacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23