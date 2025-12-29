  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

65 ilde zehir tacirlerine operasyon! 768 şüpheli yakalandı

Suriye'de Alevi kışkırtmasının sebebi belli oldu: Biz de federasyon istiyoruz!

Ölümle dansı ucuz atlattı! Şişli’de makas terörü bu kez alevlerle bitti

Piyango, bahis ve at yarışı neden haram? Ali Rıza Demircan Hoca yazdı!

Trump Kennedy’nin adını sildirip kendi adını yazdırdı! Tepkiler gecikmedi

Umrede hem Türk kadınına hem ümmete terbiyesizlik: Haram diyor bir de! Sanki Kur’an-ı Kerim’de ayet yazıyor

Özgür Özel, Cumhuriyet’e konuşmuştu! İletişim Başkanı Duran: Dile getirdiği ifadeler gerçeği yansıtmıyor

Milyonlarca lira kasada kalacak! Maliye tamam sıra belediyelerde

Fethiye’de Şampiyonlar Ligi final tarifesi: Galatasaray maçının bilet fiyatlarını duyanlar şaşkına dönüyor

İçki satan markete ayyaş kadın baskını! Alkol içmek çağdaşlıksa ya bu ne?
Yerel O şehirde eğitime 1 gün ara verildi
Yerel

O şehirde eğitime 1 gün ara verildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O şehirde eğitime 1 gün ara verildi

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Ağrı'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki köyler ile taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, il genelindeki köy okullarında ve taşımalı eğitim kapsamında eğitim gören öğrenciler ile köy okullarında görevli öğretmenler için eğitim ve öğretime pazartesi günü ara verildiği bildirildi.

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ile fırtına geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ile fırtına geliyor

Gündem

Meteoroloji uyardı! Kuvvetli yağış ile fırtına geliyor

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağışın ardından kar geliyor
Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağışın ardından kar geliyor

Yerel

Meteorolojiden sarı kodlu uyarı: Sağanak yağışın ardından kar geliyor

Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor
Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor

Aktüel

Meteoroloji’den uyarı! Türkiye’yi yakından ilgilendiriyor: İstanbul'da kar yağışı, soğuk hava dalgası bekleniyor

Fuji Dağı semalarında unutulmaz an! Meteor geçişi böyle kaydedildi
Fuji Dağı semalarında unutulmaz an! Meteor geçişi böyle kaydedildi

Dünya

Fuji Dağı semalarında unutulmaz an! Meteor geçişi böyle kaydedildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23