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Yerel O şehirde ayı saldırısı!
Yerel

O şehirde ayı saldırısı!

Yeniakit Publisher
2024-06-08 13:51:00 -
O şehirde ayı saldırısı!

Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan Mehmet Akdoğan isimli vatandaşın yüzü ve çenesi parçalandı.

Hakkari'de tarlasına giden ve 2 ayının saldırısına uğrayan Mehmet Akdoğan isimli vatandaşın yüzü ve çenesi parçalandı.

Hakkari'de kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Kırıkdağ köyünde tarım işiyle uğraşan Mehmet Akdoğan, iki gün önce tarlasına gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradı.

Ayılar, yalnız yakaladıkları Akdoğan'ın yüzünü parçaladı ve çene kemiğini kırdı.

Kendi imkanıyla ayı saldırısından kurtulmayı başaran Akdoğan köye vardıktan sonra bayıldı.

Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle Akdoğan hastaneye kaldırıldı.
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Burada yapılan ilk tedavisinin ardından Akdoğan Van'a sevk edildi. Akdoğan'ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi. AA

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