O şehirde 4 dil bilen zabıtalar görev başında

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığınca oluşturulan 11 kişilik Çevre ve Turizm ekibi şehre gelen yerli ve yabancı turistlere 7/24 hizmet veriyor. İngilizce, Almanca, Japonca ve Arapça bilen zabıtalar turistlere kenti tanıtırken, diğer taraftan dilencilere ve seyyar satıcılara göz açtırmıyor. Ordu’nun 4 dil bilen sahil ve turistik noktalarda görev yapan 11 kişilik Çevre ve Turizm Zabıta ekibi, aynı zaman da yaylalarda düzenlenen şenliklerde de görev alarak Ordu’nun turizmine katkı sunacak.

Tarihi Turistik Yerleri Tanıtıyorlar

Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Cevdet Çağlar, kente gelen yerli ve yabancı turistlere öncelikli olarak şehrin tanıtımında yardımcı olduklarını belirterek, “Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistlere bünyemizde bulunan ve 4 bil bilen zabıtalarımız ile yardımcı oluyoruz. Şehrimizin tarihi ve turistik yerlerini tanıtıyoruz” dedi.

4 Dil Bilen Zabitalar Görev Başında

Daire Başkanı Cevdet Çağlar yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler’in başlattığı turizm hamlesi ile ilimize her yıl binlerce yerli ve yabancı turist geliyor. Bu durum karşısında bizlerde ekibimizi her yıl olduğu gibi bu yaz dönemi için de hazırladık. Bünyemizde 4 dil bilen 10 Zabıta ve bir Zabıta amirimiz bulunuyor. İlimize gelen özellikle yabancı turistlerimize İngilizce, Almanca, Japonca ve Arapça dilleri bilen zabıta arkadaşlarımız her konuda destek verecekler. Genel itibariyle Altınordu, Ünye, Fatsa, Perşembe ve Gülyalı ilçelerimizde görev yapacak olan bu ekiplerimiz diğer ilçelerimizde düzenlenen yayla şenliklerinde aynı şekilde görev yapacaklar.”