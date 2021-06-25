O şehidin babası konuştu: Azmettirici Selahattin Demirtaş da yargılansın!

​Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te PKK/HDPliler tarafında katledilen Yasin Börü, Hüseyin Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökgüz'ün şehid edilmesine ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davada yargılanan sanıklardan 15'ine ağırlaştırılmış müebbet, olay tarihinde yaşları küçük olan 3 sanığa 23'er yıl hapis cezası verildi, bir kişi de beraat etti.

Yaklaşık 7 yıldır devam eden davada sanıklara verilen cezalar hakkında konuşan 6-7 Ekim olaylarında şehid edilen Hasan Gökgüz’ün babası Mehmet Gökgüz, ağırlaştırılmış müebbet cezası kararlarının gönüllerini rahatlatsa da bu olaylardaki azmettirici olarak Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ında dosyaya dahil edilmesini, bu davada yargılanmasını ve cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Gökgüz, "Mahkemenin 15 sanığa müebbet vermesiyle içimiz biraz da olsa rahatladı ama bu cezayı hepsine vermeliydi. Ne kadar milletvekili ve azmettirici varsa bu davaya dahil edilmeli. Şayet 15 kişiye katil deniliyorsa azmettiriciler de katildir. Onlara verdikleri cezanın aynısını azmettiricilere de versinler. Katliam emrini veren Demirtaş'ı neden davaya dahil etmiyorlar?" dedi.

"6-7 Ekim olaylarının emrini verenlerin tümü bu davaya dahil edilsin"

Gökgüz, "Buradan hâkim ve savcılara sesleniyorum, Selahattin Demirtaş'ı bu davaya dahil edin. 6-7 Ekim olaylarının emrini veren Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Gülten Kışanak, Zübeyde Zümrüt ve onlarla beraber yöneticilerden kim varsa hepsini bu davaya dahil etsinler. Onlar bu davaya dahil edilmeyene dek bizim gönlümüz rahat olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Dava sürecinin 7 yıl uzatıldığına atıfta bulunan Gökgüz, "Hâkim bey ve savcı bey, senin oğlunun davası olsaydı bunları da davaya dahil etmez miydin? Vazgeçer miydin? Bu dava neden 7 yıldır devam ediyor? Dosyaya dahil edilen şahısların davalarına bizleri de dahil etsinler, derdimizi anlatalım. Ciğerimiz yanıyor." diyerek sitemini dile getirdi.

"Başkalarını balkondan atanlar çocuk değil, canidir"

Dava da çocuk olarak nitelendirilen sanıklara ve beraat kararı verilen Hüseyin Okçu'nun durumuna dikkati çeken Gökgüz, "Dava içerisinde Sedat Çoban ve Uğur Doğanay ne kadar suçluysa 2'nci kez serbest bırakılan Hüseyin Okçu da o kadar suçludur. Okçu'yu tutuklasınlar, beraat vermesinler. Bazı sanıklara çocuk diyorlar. Madem çocuksa sokakta ne işi vardı? Başkalarını balkonlardan atıyor, ateşler yakıyor, bunlar çocuk değil, canidirler." ifadelerini kullandı.

Evlatlarının şehadetiyle gurur duyduklarını belirten Gökgüz, "Bizler çocuklarımızın şehadetlerine pişman değiliz, gurur duyuyoruz. 10 evladım olsaydı da hepsini bu yolda şehid verseydim. Çünkü suçu yoktu." şeklinde konuştu.