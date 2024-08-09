O savunma sanayii şirketi İHA fabrikası kuracak!

Pentagon otonom sistemler ve silahların üretimini artırma yönünde hamle yaparken, Anduril Industries, Arsenal adlı yeni bir yazılım tabanlı üretim merkezi aracılığıyla kendi üretim kapasitelerini hızlandırıyor.

1,5 MİLYAR DOLARLIK TESİS

ABD’li savunma teknolojisi şirketi Anduril Industries, yakın zamanda 1,5 milyar dolarlık ABD’deki ilk Arsenal tesisini inşa edeceğini duyurdu. Anduril’in baş strateji sorumlusu Chris Brose, muhabirlere firmanın amacının, insansız savaş dronları ve otonom su altı araçları da dahil olmak üzere ürün hatlarında üretimi “hiper ölçeklendirmek” için üretimi birleştirmek olduğunu söyledi. Şirket ilk Arsenal tesisi için bir yer belirlemedi ancak şirketin ABD’ye yayılmış büyüyen üretim merkezleri ayak izine katılacak. Brose, firmanın Arsenal’in yeteneklerini diğer bölgelerde hızla çoğaltmak istediğini ve önemli ABD ortaklarına yakın, denizaşırı tesisler kurmayı düşünebileceğini belirtti.

ÇİN İLE ÇATIŞMA BÜYÜYECEK

Anduril’in Arsenal’i geliştirmesinin ve Anduril’in savunma inovasyonuna yönelik yaklaşımının çoğunun temelinde, ABD ve müttefiklerinin büyük düşmanlardan gelen tehditlere karşı koymak için ihtiyaç duydukları silah ve araçları yeterince üretmedikleri inancı yatmaktadır. Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı, ABD’nin Kiev’e silah tedarik ettikten sonra mühimmat stoklarını yenilemekte zorlanması nedeniyle bu zorluğu vurgulamıştır. Brose’a göre bu sorun, Çin ile gelecekte yaşanacak bir çatışmada daha da büyüyecek.

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