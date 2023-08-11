O Savunma Bakanına suikast girişimi!
Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, saldırıdan yara almadan kurtuldu
Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, saldırıdan yara almadan kurtuldu
Lübnan Savunma Bakanı Muris Slim, bugün başkent Beyrut’un doğusundaki Cısır Paşa bölgesinde düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtuldu.
Yerel basındaki haberlere göre, Selim’in aracına kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
MTV Lebanon kanalına konuşan Selim, “İyiyim ancak arabamın arka camına mermi isabet etti” dedi.
Olaya ilişkin Savunma Bakanlığı veya hükümetten henüz bir açıklama yapılmadı.
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