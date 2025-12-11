O şarkıcıdan rezil sözler: 'Siz köpek istemiyorsanız ben de çocuk sesi istemiyorum'

Oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik’in çocuklarla köpekleri aynı kefeye koyan sözleri büyük tepki çekti.

Oyuncu ve şarkıcı Yonca Evcimik’in, “Köpek sesi duymak istemiyorlar; ben de çocuğunun sesini duymak istemiyorum” şeklindeki açıklaması büyük tepki çekti. Evcimik’in açıklaması çocukla köpeği eşitleyen, değer algısı bozulan bir bakış açısının dışavurumu olarak yorumlandı.

Son yıllarda çeşitli şehirlerde yaşanan ve çocukların zarar gördüğü köpek vakalarına dikkat çeken uzmanlar, Evcimik’in açıklamasının çocukların toplumdaki özel ve korunması gereken konumunu yok saydığı ve ve köpeklerle aynı kategoriye soktuğu gerekçesiyle “ciddi bir zihniyet sorunu” olarak değerlendiriyor.

Sosyal medyada da Evcimik'in açıklamaları büyük tepki çekti. Sözde 'sanat' camiasının çocukların can güvenliği gibi bir mesele dururken hala çocuğu köpekle bir tutmasını, toplumsal önceliklerin bu kadar ters yüz edilmesi sert ifadelerle eleştirildi.

Evcimik katıldığı programda, "Köpek sesi duymak istemiyorum diyorlar. Ben de çocuğunun sesini duymak istemiyorum. Koşan çocuğunun. Uyduruyorum şu an, örnek veriyorum. Ben de o gürültüden hoşlanmıyorum belki." ifadelerini kullanmıştı.