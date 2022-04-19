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Medya O şarkıcı bakın niçin "Erdoğan keşke babam olsa" demiş
Medya

O şarkıcı bakın niçin "Erdoğan keşke babam olsa" demiş

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftara katılan ve yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övüp “Keşke babam olsa” diyen sanatçı Şükriye Tutkun'un niçin böyle söylediğini köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 12:29:00 -
O şarkıcı bakın niçin "Erdoğan keşke babam olsa" demiş

Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftara katılan ve yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övüp “Keşke babam olsa” diyen sanatçı Şükriye Tutkun'un niçin böyle söylediğini köşesine taşıdı. Hakan, Hürriyet'teki yazısında şunları kaydetti:

 

"Şükriye Tutkun, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki iftara katılmış.

Ve yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı övüp şöyle demiş:

*

“Keşke babam olsa.”

*

Daha önce de benzer açıklamalar yapmıştı Şükriye Tutkun.

*

Şükriye Tutkun’un bir özelliği var:
Anne ve babası ayrıldığı için bütün bir çocukluğunu yetimhanelerde geçirdi.

Çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları evi oldu.

*

Şükriye Tutkun’un sevdiği ve kıymet verdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Keşke babam olsa” demesiyle, bir başkasının Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Keşke babam olsa” demesi arasında devasa bir mahiyet farkı var.

*

“Yalaka” falan diye saldırmadan önce bu mahiyet farkı üzerine biraz düşünsek mi acaba?"

 

 

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