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Spor O sahne gündem oldu! Simpsonlar’dan 2026 Dünya Kupası kehaneti
Spor

O sahne gündem oldu! Simpsonlar’dan 2026 Dünya Kupası kehaneti

Yeniakit Publisher
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O sahne gündem oldu! Simpsonlar’dan 2026 Dünya Kupası kehaneti

2026 Dünya Kupası maçları oynanırken 'Simpsonlar'ın 1997’de yayımlanan bir bölümü yeniden ilgi odağı oldu. Dizide Portekiz ile Meksika arasında oynanan maçta Meksika’nın 1-0 kazanması, bazı izleyiciler tarafından turnuvanın finaline ve şampiyonuna ilişkin bir gönderme olarak yorumlandı.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 Dünya Kupası tüm helecanıyla sürerken yıllar önce yayımlanan bir sahne mercek altına alındı. Daha önce birçok olayla ilişkilendirilen “Simpsonlar”, bu kez 1997 tarihli bir bölümde yer alan futbol maçı nedeniyle gündeme geldi. Dizinin takipçileri, bölümdeki Portekiz-Meksika karşılaşmasının 2026 finaline dair dikkat çekici bir işaret olabileceğini ileri sürdü.

 

1997’deki bölüm yeniden gündemde

“Simpsonlar”, yıllar içinde geleceğe dair sahneleriyle sık sık tartışmalara yol açtığı biliniyor. Donald Trump’ın ABD Başkanı olması ve Lady Gaga’nın Super Bowl devre arası gösterisinde sahne alması gibi olaylarla ilişkilendirilen dizi, bu kez Dünya Kupası tahmini iddiasıyla konuşuluyor. Tartışmanın merkezinde, 1997 yılında yayımlanan “The Cartridge Family” adlı bölüm yer alıyor. Bölümde Homer ve Marge, Springfield Stadyumu’nda oynanan bir futbol maçını tribünden izliyor.

 

Portekiz-Meksika maçı final yorumu

 

Söz konusu sahnede maç, “Dünyanın en büyük ülkesi hangisi?” temasıyla sunuluyor. Karşılaşmada Portekiz ile Meksika karşı karşıya geliyor. Bu ayrıntı, bazı izleyicilerin dizinin 2026 Dünya Kupası finali için Portekiz-Meksika eşleşmesini işaret ettiği yorumunu yapmasına neden oldu. Bölümdeki kurgusal mücadelede kazanan taraf ise Meksika oluyor. Maçın 1-0 sona ermesi, sosyal medyada “Simpsonlar yine mi bildi?” yorumlarını beraberinde getirdi.

 

Final stadyumu benzerliği dikkat çekti

İzleyicilerin dikkat çektiği bir başka ayrıntı ise bölümde görülen stadyum oldu. Bazı takipçiler, animasyondaki stadın 2026 Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak MetLife Stadyumu’na benzediğini ileri sürdü.

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