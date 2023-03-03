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Siyaset O profesörden önemli çıkış: 'Altılı Masa'nın dağılması vatana millete hayırlı olsun'
Siyaset

O profesörden önemli çıkış: 'Altılı Masa'nın dağılması vatana millete hayırlı olsun'

Ayasofya'nın eski imamı ve muhafazakar görünümlü gizli laikçilerin korkulu rüyası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın altılı çürük masanın dağılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 16:34:00 -
O profesörden önemli çıkış: 'Altılı Masa'nın dağılması vatana millete hayırlı olsun'

Ayasofya'nın eski imamı ve muhafazakar görünümlü gizli laikçilerin korkulu rüyası Prof. Dr. Mehmet Boynukalın altılı çürük masanın dağılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu.

Ayasofya'nın eski imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın altılı çürük masanın dağılmasıyla ilgili olarak açıklamada bulundu. Boynukalın, 'Altılı Masa'nın dağılması vatana millete hayırlı olsun. Cuma mübarek gün yapabilecekleri en iyi şeyi yaptılar.' dedi.

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