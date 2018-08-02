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O polislerin ifadeleri ortaya çıktı! Yaşlı adamın son sözlerini anlattılar

Giresun'da gözaltına alınırken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümüyle ilgili olarak açığa alınan polislerin ifadeleri ortaya çıktı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 10:12
O polislerin ifadeleri ortaya çıktı! Yaşlı adamın son sözlerini anlattılar

Olayın ardından açığa alınan polislerin iddiasına göre yaşlı adam polis aracına binmemek için direnince biber gazı sıktılar. Tekrar direnince de ters kelepçe taktılar. Bilincini kaybettiğini ise rapor için hastaneye gittiklerinde fark ettiler. Polislerden biri Topal'ın belindeki silahını almaya çalıştığını öne sürerken diğeri yaşlı adamın yerde yatarken 'Beni öldürüyorlar' diye bağırdığını da ifadesinde anlattı. Polisler hakkında savcılık ve müfettiş soruşturması devam ediyor.

"112'Yİ ÇAĞIR DEDİM"

41 yaşındaki 25 yıllık polis memuru T.K avukatıyla verdiği ifadesinde olayı şöyle anlatıyor:

'Sağlık ocağına geldiğimizde girişteki sekreter doktor hanımın odasını gösterdi. Doktor hanımın odasına girdiğimizde Yusuf Topal sırtını duvara yaslamış, çömelmiş bir vaziyette oturuyordu. Doktor hanımla irtibata geçtim. 'Konu neydi?' dedim. Doktor hanım, Yusuf Topal'ın eşi adına ilaç almaya çalıştığını, kendisinin eşini görmeden ilaç veremeyeceğini söylemesi üzerine sinirlenip kendisini tehdit ettiğini, odayı terk etmediğini ve masasına vurarak üzerine yürüdüğünü söyledi. Ben de Yusuf Topal'a yönelerek 'Beyefendi buyurun dışarıda konuşalım' dedim. Peşimiz sıra geldi. Sağlık ocağının girişinde durarak konuyu anlatmaya başladı. Eşinin rahatsız olduğunu, daha öncesinde başka bir sağlık ocağında eşi adına ilaç yazdırdığını, eşinin yatalak olduğunu, ilaçları alması gerektiğini söyledi. Ben de kendisini dinledikten sonra 'Eşin yatalak ise 112'yi çağır, alıp hastaneye götürsünler, ilaçlarını yazdırsınlar, böyle bir imkânın var, bunu kullan' dedim. Bağırıp çağırmaya başladı. İkaz ettim. Kimseyi rahatsız edemeyeceğini dışarı çıkması gerektiğini söyledim. 'Aha da çıkmıyorum, nasıl çıkartacaksınız beni' dedi ve sonrasında 'Bir iki yere telefon edeceğim, sizinle uğraşacağım' dedi."

"BİR KEZ GAZ SIKTIM"

"Ben çıkması yönünde omzuna dokunduğumda yakamdan tuttu ve bana diğer elindeki bastonla saldırmaya başladı. Bastonu ekip arkadaşım tuttu. Biz kapıya doğru yöneldik. Bu sırada bana tekme attı. Kapıyı açıp aracın arkasına bindirmeye çalıştığımızda direnç gösterip araca binmedi, kendisini yere attı. Ben telsizle şahsın direndiğini ve müdahale ettiğimizi bildirdim. Yusuf Topal bu sırada kendisini sırtüstü yere atmış bağırıyordu. Ekip arkadaşımla birlikte kolundan tutarak tekrar araca bindirmeye çalıştık. El ve ayağıyla aracın kaportasının yanından tutarak kendisini geriye doğru attı. Biz zorla bindirdik ama Topal çıkmaya çalışıyordu. Gaz spreyimi çıkardım ama içeride sıkmadım. Dışarıya çıkınca 50-60 santimetreden bir kez sıktım. Sonra Yusuf Topal çömeldi. Gözünü tutmaya başladı ve belime sarıldı. Silahımı almaya çalışırken ben bir iki kere hamle yaptım, eline vurdum."

"KAFASI YANA DÜŞMÜŞTÜ"

"Ancak bir türlü zapt edemiyorduk. Ekip arkadaşımla yüzüstü yatırdık. Ekip arkadaşım ters kelepçe taktı. Kelepçe takılırken sırtına bir baskı uygulamadık. Yorulduğum için ben bıraktım. Biraz dinlendikten sonra Yusuf Topal'ı aracın arkasına bindirmeye çalıştık. Ayağı ile araca binmekte direndiği için bindiremedik. Vatandaşın yardımıyla arka yolcu kabinine bindirdik ve olay yerinden hastaneye intikale başladık. Yolda bizi tehdit etmeye devam etti. 'Tanıdıklarım var, bir iki kişiye telefon etmem yeterli' gibi söylemlerde bulundu. Hastanenin aciline geldiğimizde ben Yusuf Topal'ı indirmek için kapıyı açtım. Yusuf Topal başını yana koymuştu. 'Hadi iniyoruz' dedim ancak tepki vermedi. Ben de hemen sedye istedim. Sedyeyle hastaneye teslim ettik. Sonrasını bilmiyorum"

"ZOR KULLANARAK ÇIKARDIK"

“Sağlık ocağına girdiğimizde herhangi bir kavga, gürültü, arbede sesi duymadık" diyen 25 yaşındaki polis memuru H.Ş'nin ifadesine göre doktorun odasına girdikten sonra süreç şöyle gelişti:

"Biz kendisine 3-4 defa ısrarla çıkması gerektiğini söylememize rağmen o ısrarla talebimizi yerine getirmedi. Hatta ekip amirim T.K, 'Eşin yatalaksa 112'yi çağır, gelirler, ilacı da o şekilde yazdırırsın, burada bağırıp çağırman, başkalarına rahatsızlık vermen uygun değildir' dedi. 'Ben çıkmıyorum, çıkarın' dedi ve parmağını sallayarak 'Bana dokunma, ben belediye başkanının eşini tanıyorum, seni şikâyet ederim' dedi. Sonrasında ekip amirimle birlikte kolundan tutup dışarı çıkarmaya çalıştık. Bu sırada Yusuf Topal ekip amirimin yakasından tutup direnmeye başladı. Elinde bastonla hamle yaptığı sırada bastonu tuttum ve kapıya doğru çekiştirdim. Bu sırada T.K'ya tekme vurmaya çalıştı. T.K ile birlikte zor kullanarak Yusuf Topal'ı ekip otosunun arkasına götürdük."

"GAZ GÖZÜME GELDİ, BİR SÜRE GÖREMEDİM"

"Kapıyı açıp içeriye koymaya çalıştığımızda bize direnerek kendini yere atmaya çalıştı. Ekip otosuna bindirmekten vazgeçtik. Zarar görmesin diye serbest bıraktık. Sırtüstü yere uzandı ve bağırmaya başladı. 'Beni öldürüyorlar' dedi. Ekip amirim anons ederken elindeki bastonu almaya çalıştım. Bu sırada ekip amirim anonsu bitirip yanıma geldi. Kolundan tutup araca binmeye çalıştık. Yusuf Topal eliyle kapıdan tutup içeri girmemeye çalıştı ve kendisini dışarı atmaya çalışıyordu. Ben onu tutarken bir anda gözüme gaz sıkıldığını fark ettim. Büyük ihtimal amirim etkisiz hale getirmek için içeriye doğru gaz sıktı, gözüme geldi ancak sürekli biber gazına maruz kaldığımızdan çok fazla etkilenmedim. Yusuf Topal gazın etkisiyle kendini yere doğru attı. Ben kısa süre kimin ne yaptığını göremedim."

"KELEPÇEYİ ÇÖZDÜĞÜMDE BİLİNCİ YOKTU"

"Görmeye başladığımda Yusuf Topal'ın ekip amirimin belindeki silahı almaya çalıştığını gördüm. Silahı vermemek için amirim Topal'ın eline bir iki defa vurdu ve kendini çekerek kurtulmaya çalıştı. Bu sırada ben devreye girdim. Yusuf Topal'ın elinden tuttum, yüzüstü yere yatırdım. Yüzüstü yatırdığımızda sırtına ve boynuna herhangi bir baskı uygulamadım. Sadece kelepçe vurdum. Kelepçe vurduktan sonra kaldırmaya çalıştığımızda kafa atmaya çalıştı. Biz de sakinleşsin diye öyle bıraktık. Direnci kırılınca kaldırdık. Aracın arkasında bindirmeye çalıştık. Aktif direnç gösterince arka koltuğa oturttuk. Sonrasında sağlık raporu için hastaneye yöneldik. Aracı içerisinde sürekli olarak 'Bunun hesabını sizden soracağım, sizi işinizden edeceğim' diyerek bizi tehdit etti. Acile gidene kadar bilinci açıktı. Raporu almak için acilin kapısına geldik. Bu sırada ekip amirim T.K, arka kapıyı açtı ve Yusuf Topal'ı dürterek 'Hadi inelim' dedi. Yusuf Topal'ın tepki verip vermediğini hatırlamıyorum. Sonrasında T.K, sedye istedi. Ben de hemen kelepçesini çözdüm. Kelepçeyi söktüğümde bilinci yerinde değildi. Sedyeye yaslayıp içeri götürdük. Sonrasını bilmiyorum."

 

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 10:12
  1. Yusuf Topal
  2. Gözaltında ölüm
  3. polislerin ifadeleri
  4. açıklama
  5. skandal

YORUM YAZ

  • mısamısa1 sa önce
    milyon kişye gaz sıkın bir tanesi kalkıpta ne saldırı yapar nede tehdit eder ,çün ki o sadece kendi derdine gözlerinin derdine düşer nokta.
  • MuratMurat1 sa önce
    Yaşlı amcayı ikna edecek piskolok polisler görevliler veya amca gel evine gidelim eşine 112 yi çağıŕalım ilaçlarını yazsınlar bereber gidelim sana inşallah yardımcı olacağız dedem bastonlu dedem,doktor hanım a gelince surekli aldığı ilaçlardır sistemde görünüyor dede bu yaştan sonra ilaçmı alıp satacakprosödürleri çok önemli biri geldiğinde rica ettiginde doktor hanım hasta gelsinmi diyecek hayır .insiyatifini kulanacak yardımcı olacak ,güven kalmamış insanlık kalmamış suçlular ve çirkin insanlar yüzünden dedeler mazlumlar zavalıların canı yanmasın merhamet .Allah c.c insanlar o kadar kötülük yapıyor mühlet veriyor cezalandırmıyor ama biz insanlık insanlar neler yapıyoruz neler,vijdanlarımız yok olmuş .Acil Allah ım bize merhamet et terbiye et aklımıza mukayet ol. Allah ımdevlet büyüklerimiz önlem alsınlar medya tv internet üzerinden insan olduğumuzu unutmayalım .Allah ın melekleri Dünyadaki tüm nimetleri bizim hizmetimize sunduğunu bilmemiz ve Allah c.c nın peygamberimizle gönderdiği Ahlakla ahlaklanmamız dileğıyle zor bir dünya da Allah ım islah et hidayet güzel ahlak üzere kıl tüm insanlığı amin
  • HamzaHamza24 dk önce
    illa hastayımı görmek lazım,hasta daha önce başka doktordan aynı ilacı aldığina dahil bir belge veya reçete yada kopisi varsa yetmiyormu?
  • Ayşegül ÜZMEZAyşegül ÜZMEZ24 dk önce
    Utanmasalar yaşlı adamı mezarından çıkarıp dar ağacına asacaklar. Amcam rahmetli sen neymişsin meğerse!!!!
  • AhmetAhmet50 dk önce
    Aile hekimleri kendine kayıtlı olan hastaları bilir. Sağlık Bakanlığının aile hekimlerine hastayı görmeden raporlu dahi olsa ilaçlarını yazmayın baskısı yanlış bir tavırdır. Aile hekimine dahi gidemeyecek durumda olan çok hasta var. Evde bakım hizmetlerini de reçete yazdırmak için meşgul etmek gereksizdir. Aile hekimleri bildikleri hastaların raporlu ilaçlarını reçete edebilmelidir.
  • ömer bulbulömer bulbul1 sa önce
    yani dr ve polisler hiç mi suçunuz yok meleksiniz melek...!
  • AbdoAbdo1 sa önce
    İnsanlık öldümü.Sucluda olsa yaşına hormet gerekmezmi?Allah huzûrunda hesabı nasıl verirler kimbilir?
  • İzzetİzzet1 sa önce
    Bu polisler ve doktor evliya gibi insanlarmış meğer bizim hiç haberimiz yok. Meğer adam ne kadar suçlu utanmasanız ölmüş adama tazminat davası açarsınız.
  • utkuutku24 dk önce
    o polisler ve doktor en ağır şekilde cezalandırılsın....Anlattıkları bile ne kadar haksız olduklarını göstermektedir. Amcanın tek istediği kendini dinleyecek yardımcı olacak birisini bulmaktı...Koca koca insanlar yardımcı olamadınız mı?
  • mazlummazlum43 dk önce
    asın bu polisleri ve doktoruhatta doktoru elektirikli sandalyede kavurun
  • OsmanOsman1 sa önce
    Yalan teröriste böyle yapmadiniz hiç
  • Şeref KazanŞeref Kazan1 sa önce
    Ne acı içeri girdiğinde şahıs çömelmiş halde duvara yaslanıyordu bu bile o insanın Ne kadar acınası çaresiz olduğunun göstergesiydi. Her zaman söylüyorum pek çok insan yanlış anlıyor bu ülkede mazlumsan suçsuzsan en büyük zülmü POLİS, HAHİM ve SAVCI dan görürsün ALLAH cckötülerine adaleti sadece aldıkları maaşlarında görenlere LANET ETSİN (Defalarca yŞdığım için biliyorum kimse kalkıp bana masal anlatmasın)
  • aliyaraliyar1 sa önce
    şimdi benim anlamadığım şu bastonla gelen adam bostondan destek alıyor demektir.bu dediklerinizi bu şekilde bu yaşlı adammı yaptı?????
  • hasanhasan1 sa önce
    sizin eseriniz,,,,polis devleti
  • Avni KurtAvni Kurt27 dk önce
    Sanki Herkulle mucadeke ediyirlar. Karsilarindaki 80 kusur yasinda, gozkeri bile flu goren bir ihtiyar.
  • fatih durmuşfatih durmuş1 sa önce
    YAV ARKADAŞ BİRTANEDE ÇIKIP DİYEN YOK YANLIŞ YAPTIK HATALIYDIK SEN 82 YAŞINDA ADAMA 2 KİŞİ AZ GİTMİŞSİNİZBİR 10 KİŞİ GEREKİYORDU SANKİ TERORİST YAZIK YAV SENİ BÜYÜTEN BABANA BUNU REVA GÖRÜRMÜSÜN VİCDAN ALLAH KORKUSU NERDE
  • HiçHiç59 dk önce
    Kuran’a el bassa da yalan
  • aliali31 dk önce
    82 yaşında eşi yatalak kendide iki kuruşluk ilacı yazdırmaya gelmiş bir çoğunuzun kime nasıl davrandığını bu millet bilmiyormu öldürdüğünüz yaşlı adamın orada burada tanıdığı olsa o hali ile iki kuruşluk ilacı yazdırmak için kendi gelip öyle çabalar mı ? üçünüzde bu cinayete ortaksınız bu dünyadada ahirettede verin hesabını
  • ErenEren17 dk önce
    Yatalak hastalar ve hastahaneye gelemeyecek kadar hasta ve yaşlı olan hastalar tespit edilip, yakınları tarafından ilaçları yazdırılabilmelidir.
  • cumali tomocumali tomo58 dk önce
    heleki bastonuyla sizi öldürmemiş 82 yaşındaki dede
  • AlperAlper1 sa önce
    Yargıdevlet memurlarını koruyor ki,sorumsuz şekilde yasalara aykırı hareket ediyorlar.AKP,yi temel insan hak ve hürriyetlerini genişletsin diye desteklemiştik ama sonuç ortada.
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