‘O plakalı araçlar yağma yapıyor’ demişti! AK Partili isimlerden Uğur Arslan'a sert tepki

Oyuncu ve sunucu Uğur Arslan’ın deprem bölgelerinde Sakarya ve Niğde plakalı araçları yağmacılıkla itham etmesi üzerine tepkiler çığ gibi büyüyor. AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yanı sıra birçok Sakaryalı, Uğur Arslan’a karşı sert tepki gösterdi.

Deprem felaketi sonrasında bölgelerde ekipler ve vatandaşlar, enkaz altında kalan kişileri sağ çıkartabilmek için çalışmalarını sürdürüyor. Birçok ilden de deprem bölgelerine vatandaşlar tarafından yardım kolileri gönderilmeye devam ediyor. 10 ili etkileyen depremin ardından yağma girişimine karşı güvenlik güçleri teyakkuz haline geçti. Bölgelerde yağma ve hırsızlık olayları devam ederken bir televizyon kanalının canlı yayına katılan oyuncu ve sunucu Uğur Arslan’ın deprem bölgesindeki yağma ve hırsızlıklara dikkat çeken konuşmasında, “Bir bakıyoruz arabalar Sakarya plakalı Niğde plakalı. Bu araç yardım verebilecek bir araç değil. Eski, dökük bir araç. Yaklaşıyorsunuz içi dolu. Nasıl dolu? Parça parça oradan, buradan toplama malzemeler, ağzına kadar camlarından dışarı kadar dolmuş. Biraz daha bakıyorsunuz birileri hala oradan bir şeyler getirip arabanın içine tıkıyor. Plaka ne? Sakarya, plaka ne? Niğde, plaka ne? Başka bir şey” söylemlerinde bulunmuştu.

Arslan’ın söylemlerine tepkiler adeta çığ gibi büyüyor. Başta AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan olmak üzere Sakaryaspor’un taraftar grubu Tatangalar, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına destek veren Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Genel Başkan Yardımcısı ve Avukat Ali Samet Özkurt ile birçok Sakaryalı, Uğur Arslan’ın ithamlarına tepki yağdırdı.

“Asılsız iddialarla Sakarya'yı ağzına alamazsın”

Bölgede günlerdir ekibiyle birlikte arama-kurtarma çalışmalarına katılan Afet Gönüllüleri Derneği (AFGD) Genel Başkan Yardımcısı ve Avukat Ali Samet Özkurt’tan, Uğur Arslan’a sert tepki geldi. Özkurt sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda, “Depremin ilk saatlerinden bu yana 235 kişilik ekibimle birlikte buradayım. Sakarya'dan buraya geldik. Ancak Uğur Arslan isimli şahsın, Sakarya plakalı araçlar tarafından yağma yapıldığı asılsız iddiasına şahit olduk. Bak biz de Sakarya'dan geldik Uğur Bey. 235 personelimle ben burada çalışıyorum. Onun dışında Sakarya Barosu'na kayıtlı 40 avukat arkadaşım koordinasyon yapıyor ve yardım dağıtıyor. Biz arama-kurtarmadayız, ellerimizi artık hissetmiyoruz. Senin gibi kürklü montlarımızla çıkmıyor, senin gibi saçımızı taramıyoruz. Bir haftadır yıkanmıyoruz. Asılsız iddialarla Sakarya'yı ağzına alamazsın. Asılsız iddialarından dolayı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Sakarya depremzede bir ildir. Ben 1999 depreminde babamı enkazdan çıkardım, 1992’de Erzincan depremini yaşadım. Benim gitmediğim afet yok, Uğur Arslan asılsız iddialarından dolayı hakkında suç duyurusunda bulunacağız. Depremzede Sakarya’yı böyle bir iddia ile kesinlikle ağızına alamazsın” ifadelerine yer verdi.

“Düşüncesizce attığınız iftiralara sessiz kalmayacağız”

İthamlara karşı AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek yaptığı paylaşımda, “17 Ağustos’u en acı şekilde yaşamış, ülkemizin birlik ve dirliği için her olayda en ön safta yer alan Sakarya’mıza, düşüncesizce attığınız iftiralara sessiz kalmayacağız. Depremin acılarını en iyi anlayanlar olarak ilk günden beri tüm #Sakarya seferber olmuş durumda. Bölgede yaraları sarmaya en çok çabalayan illerden de biriyiz. Fedakar ve cefakar Sakarya’lı hemşehrilerime yağmacı iftirası atan Uğur Arslan’ı kınıyor ve hemen iftiralarından vazgeçerek özür dilemesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Ağzınızdan çıkanları kulağınız duymuyor”

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın yaptığı paylaşımda ise, “Uğur Bey! Siz Sakaryalıları ya tanımıyorsunuz ya da ağzınızdan çıkanları kulağınız duymuyor. İlk günden beri 80 şehrimiz gibi Sakarya’da bütün fertleriyle deprem bölgesinde. Siz memleketimizi neyle itham ettiğinizin farkında değilsiniz galiba? Yakışmadı bu, çok yazık!” ifadelerine yer verdi.

“Skandal sözlerle koca bir şehri zan altında bırakmış ve direkt olarak hedef göstermiştir”

Sakaryaspor’un taraftar grubu Tatangalar tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “12 Şubat 2023 tarihinde Uğur Arslan, sunucusu olduğu haber programında söylediği skandal sözlerle koca bir şehri zan altında bırakmış ve direkt olarak hedef göstermiştir. Bunca acının içinde Uğur Arslan gibi nifakçılara kardeşlerimizin pabuç bırakmayacağına da inancımız tamdır. Dernek avukatlarımızın konunun takipçisi olacağını ve sürecin hukuk önünde de devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz. Sakaryaspor Taraftarlar Derneği adına; Deprem Çocukları Tatangalar” denildi.