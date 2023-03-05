O partilere asla oy vermeyin

Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, depremler ve seçimlerle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı.

Seçimlere sayılı günler kala depremlere dikkat çeken ve bu konuda vaatlerde bulunan siyasi partileri işaret eden deprem uzmanı Görür, "ÖNEMLİ BİR UYARI" diyerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Hatırlarsanız, birçok yazışma ve TV konuşmasında ben halk olarak biz siyasetten depremde can güvenliğimizi talep etmediğimizi, birçok seçimin gelip geçmesine rağmen bunu yapmadığımızı, depremde ölmek istemiyoruz diye hiç bir mitingde pankart açmadığımızı söyleyip durdum. Hatta depremin siyaset üstü bir konu olduğunu da hatırlatarak şu öğüdü verdim: Sizin ve çocuklarınızın depremde can güvenliğini hedefleyen plan ve projesi olmayan hiçbir partiye oy vermeyin dedim.

"VEBALİ BİZİM ÜZERİMİZDE OLACAK"

Bunu 6 Şubat depremlerinden çok önceden söyleyegeldim. EYT’liler kadar bile olamadık dedim. Şimdi sınav zamanı. Bugünkü depremlerin enkazı henüz daha ortada ve canlarımızın acısı yüreklerimizde. 2 ay sonra büyük seçim var.

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Bugünkü partilerin ülke çapında kentlerimizin enkaza dönüşmeyip insanlarımızın göçük altında kalıp ölmeyeceği 'DEPREM DİRENÇLİ KENTLER' kuracağız vaadini verip vermeyeceklerini, bunun için ne kadar inançlı ve hazır olduklarını, inandırıcı projelerinin ve ekiplerinin olup olmadığını görmedikçe, tatmin olmadıkça o partilere asla oy vermeyiniz. Bu kıstasa göre parti tercihinizi değiştiriniz. Aksi halde deprem bölgesinde ölen ve acı çeken tüm canlarımızın vebali bizim üzerimizde olacak ve ergeç aynı afetle biz de yüzleşeceğiz."