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O partiden 'Zillet'e rest: Ülkenin bekası için birlikte olmayacağız

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, 'Zillet İttifakı' ve adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-08 19:36:00 -

Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Kılıçdaroğlu'na Cumhrubaşkanlığı seçimlerinde destek vermeyeceklerini şu sözlerle açıkladı:

Millet İttifakı, partimizin ilkeleriyle uyum sağlamayan bir yapıdır. Bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak çalışmaların içinde olmayız, olmayacağız.

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