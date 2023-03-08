O partiden 'Zillet'e rest: Ülkenin bekası için birlikte olmayacağız
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, 'Zillet İttifakı' ve adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyeceklerini açıkladı.
Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Kılıçdaroğlu'na Cumhrubaşkanlığı seçimlerinde destek vermeyeceklerini şu sözlerle açıkladı:
Millet İttifakı, partimizin ilkeleriyle uyum sağlamayan bir yapıdır. Bu ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak çalışmaların içinde olmayız, olmayacağız.
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