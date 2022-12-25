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Siyaset O partiden çağrı geldi! İmamoğlu derhal aday ilan edilmeli
Siyaset

O partiden çağrı geldi! İmamoğlu derhal aday ilan edilmeli

Cumhurbaşkanlığı adaylığında adı geçen Ekrem İmamoğlu için HDP kulislerinde, Altılı Masa’nın “karşı tarafı şaşırtma” taktiği izlemesi gerektiği belirtilerek, “İmamoğlu derhal aday ilan edilmeli” görüşünün dile getirildiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-25 12:56:00 -
O partiden çağrı geldi! İmamoğlu derhal aday ilan edilmeli

Altılı Masa’nın Ocak ayı içinde cumhurbaşkanı adayını belirlemesi yüksek olasılık görülüyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre CHP, Kemal Kılıçdaroğlu dışında bir ismi masaya önermeyecek.

Verdiği destekle Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçtirten terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ise İmamoğlu ile ilgili yargı sürecini yakından izliyor.

Partide İmamoğlu’na verilen ceza için “muhalefet seçmenini sindirme amaçlı“ yorumu yapılıyor.
HDP kulislerinde, Altılı Masa’nın “karşı tarafı şaşırtma” taktiği izlemesi gerektiği belirtilerek, “İmamoğlu derhal aday ilan edilmeli” görüşü dile getiriliyor.

 

 

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Yorumlar

Hikmet

Tabiki iBB testini basarı ile geçti ve personel alımları ile .ülke yönetiminde sizler için makbul başkan olur diye düşünüyorsanız .Türkiyeyi buğday ambarı gibi görmeyin .

Nur

Ne kadarda büyüttümüz bu adamı ya adsm kendini yönetemiyor ibb battı ya millet malmı
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