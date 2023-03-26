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Medya O parti lideri, Ahmet Hakan'ı arayıp böyle fırça atmış
Medya

O parti lideri, Ahmet Hakan'ı arayıp böyle fırça atmış

Yeniakit Publisher
2023-03-26 13:04:00 -
O parti lideri, Ahmet Hakan'ı arayıp böyle fırça atmış

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini arayarak, "Bana haksızlık yapmışsın" dediğini aktardı.

 

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisini arayarak, "Bana haksızlık yapmışsın" dediğini aktardı. 

Hakan yazısında, "Kimseye haksızlık yapmamaya alabildiğine özen gösterdiğim halde böyle bir suçlamayla karşılaşmanın tedirginliğiyle kekeledim: 'Haksızlık mı? Ben mi? Nasıl yani?'  Başladı anlatmaya: 'İmza vermek, çok zor bir iş. Sen ilçendeki seçim kurulunun nerede olduğunu biliyor musun? Bilmiyorsun. Orayı bulacaksın. Dört kilometre öteye arabanı park edeceksin. Bir sürü aramadan geçeceksin. İmza toplanmasını zorlaştırmak için ne gerekiyorsa yapılmış. İşin bu kısımlarını es geçerek yapmışsın değerlendirmeni. Haksızlık burada.” ifadesini kullandı. 

 
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