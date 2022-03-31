O parti duymasın! Ayhan Bilgen öyle bir parti logosu yaptı ki...
HDP’den istifa ederek yeni parti çalışmalarına başlayan Ayhan bilgen, Türkiye’nin Sesi Partisi’nin kuruluş dilekçelerini İçişleri Bakanlığı’na teslim etti. Bilgen'in partisinin logosunun DSP'nin logosuna benzerliği ise dikkat çekti.
HDP’den istifa etmesinin ardından ‘Sessizlerin Sesi Hareketi’ni başlatan Ayhan Bilgen'in öncülüğündeki siyasi parti kurma çalışmalarında sona gelindi. Türkiye’nin Sesi Partisi’nin kuruluş dilekçeleri İçişleri Bakanlığı’na teslim edildi.
Kısaltması ‘SES’ olan partinin kurucu başkanı Ayhan Bilgen olurken, bakanlığa 31 kurucu üye ile başvuru yapıldı.
Logo dikkat çekti
Partinin kuruluşunun resmen başlatılmasının ardından yayınlanan logodaki bir detay ise dikkat çekti. SES Partisi'nin logosunun lacivert zemin üzerine beyaz bir güvercin konulduğu görüldü. Logo bu detayıyla DSP'nin logosuna benzetildi. Bilindiği üzere DSP'nin logosunda da mavi zemin üzerinde beyaz bir güvercin yer alıyordu.