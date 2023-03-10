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Medya O parti Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Flaş açıklama geldi! Genel başkanları böyle ilan etti
Medya

O parti Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Flaş açıklama geldi! Genel başkanları böyle ilan etti

t24 yazarı Candan Yıldız, Bülent Ecevit'in partisi DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddiaları, partinin genel başkanı Önder Aksakal'a sordu.

Yeniakit Publisher
2023-03-10 11:10:00 -
O parti Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Flaş açıklama geldi! Genel başkanları böyle ilan etti

t24 yazarı Candan Yıldız, Bülent Ecevit'in partisi DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddiaları, partinin genel başkanı Önder Aksakal'a sordu. Yıldız, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Yüzde 50+1'in getirdiği ittifak zorunluluğunda tek oyun bile önemi var… İttifak genişletme arayışları Cumhur İttifakı (AKP+MHP+BBP) için de önemli. (...)

Sabah yazarı Mahmut Övür, yakın siyasi geçmişin önemli aktörlerinden eski başbakan Bülent Ecevit'in partisi DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağını yazdı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a sordum. "Övür'ün öngörüsü ve görüşü" dedi. Ama Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini açıklamıştı. HDP'yi gerekçe gösterdi:

"Bildiğiniz gibi HDP Altılı Masa'da yer alma arzusunda olan bir parti değil. Sadece devleti yönetirken beraber yöneteceğiz iddiasında olan bir parti. Dolayısıyla bu DSP'nin siyasi çizgisiyle örtüşmeyen bir yaklaşım. Buna da cevaz veren bir Cumhurbaşkanı adayı varsa o adayı desteklememiz beklenemez zaten." (...)"
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Yorumlar

Sivaslı

inşallah DSP de katılır bu cumhur ittifakı fetonun hdpkknin kökünü kazir kazirkende yorum da Süleyman ismiyle yorum yapan bu feto artigini unutmaz

Süleyman

İktidar partisi İfalas etmiş tüccar misali bu iflastan kurtulabilmek için yana yakıla kendine yeni ortaklar arıyor Ama bula bula bulduğu esmesi dahi okunmayan dsp ve anap Ne yapsanız boş Göklerden gelen bir karar vardır Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır Diyorya değerli şairimiz İşte yok saydığınız ve tüm haklarını ellerinden aldığınız Terör örgütü dediğiniz fetöcü dediğiniz Alnı secdeli Anadolunun evlatları bir sel gibi geliyor Ve bu selin önünde durmaya gücünüz yetmeyecek
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