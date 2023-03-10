O parti Cumhur İttifakı'na katılacak mı? Flaş açıklama geldi! Genel başkanları böyle ilan etti

t24 yazarı Candan Yıldız, Bülent Ecevit'in partisi DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağı yönündeki iddiaları, partinin genel başkanı Önder Aksakal'a sordu. Yıldız, dikkat çekici yazısında özetle şunları kaydetti:

"(...) Yüzde 50+1'in getirdiği ittifak zorunluluğunda tek oyun bile önemi var… İttifak genişletme arayışları Cumhur İttifakı (AKP+MHP+BBP) için de önemli. (...)

Sabah yazarı Mahmut Övür, yakın siyasi geçmişin önemli aktörlerinden eski başbakan Bülent Ecevit'in partisi DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılacağını yazdı. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a sordum. "Övür'ün öngörüsü ve görüşü" dedi. Ama Millet İttifakı'nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemeyeceklerini açıklamıştı. HDP'yi gerekçe gösterdi:

"Bildiğiniz gibi HDP Altılı Masa'da yer alma arzusunda olan bir parti değil. Sadece devleti yönetirken beraber yöneteceğiz iddiasında olan bir parti. Dolayısıyla bu DSP'nin siyasi çizgisiyle örtüşmeyen bir yaklaşım. Buna da cevaz veren bir Cumhurbaşkanı adayı varsa o adayı desteklememiz beklenemez zaten." (...)"

ÖNE ÇIKAN VİDEO