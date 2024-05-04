  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya O olaydan vücut çalımıyla “yırtan” Sinyor Terim, çılgına döndü! Gerilimden beslenmeye alışmış Terim, havasını alıyor
Medya

O olaydan vücut çalımıyla “yırtan” Sinyor Terim, çılgına döndü! Gerilimden beslenmeye alışmış Terim, havasını alıyor

Yeniakit Publisher
2024-05-04 11:39:00 -
O olaydan vücut çalımıyla "yırtan" Sinyor Terim, çılgına döndü! Gerilimden beslenmeye alışmış Terim, havasını alıyor

Tamer Korkmaz, Yunanistan serüveni batağa saplanmak üzere olan Fatih Terim’in son zamanlardaki gerginliğini köşesine taşıdı. “Türkiye’de gerilimden beslenmeye alışmış Terim, Yunanistan’da havasını alıyor” diyen Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

Tamer Korkmaz, Yunanistan serüveni batağa saplanmak üzere olan Fatih Terim’in son zamanlardaki gerginliğini köşesine taşıdı. “Türkiye’de gerilimden beslenmeye alışmış Terim, Yunanistan’da havasını alıyor” diyen Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

“Ponzi Seçilbank olayından vücut çalımıyla “yırtan” Sinyor Terim’in Yunanistan serüveni batağa saplanmak üzere…

Çalıştırdığı Panathinaikos’un kendi evinde Aris’e bir sıfır yenilip şampiyonluk yarışından uzaklaştığı maçta çılgına dönen Sinyor Terim, sinirden elindeki telefonu yere fırlatmış!

***
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yunan Medyası, Sinyor için “Yönetim tarzı 2004’ün Panathinaikos’una uyabilir ama 2024’ünküne uymuyor” diye yazdı.

Türkiye’de gerilimden beslenmeye alışmış Terim, Yunanistan’da havasını alıyor!

Dahası: Orada, “Haluk Başgan” veya bir tür “Ağar Roman” da yok!”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23