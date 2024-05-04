O olaydan vücut çalımıyla “yırtan” Sinyor Terim, çılgına döndü! Gerilimden beslenmeye alışmış Terim, havasını alıyor

Tamer Korkmaz, Yunanistan serüveni batağa saplanmak üzere olan Fatih Terim’in son zamanlardaki gerginliğini köşesine taşıdı. “Türkiye’de gerilimden beslenmeye alışmış Terim, Yunanistan’da havasını alıyor” diyen Korkmaz, Yeni Şafak’taki yazısında şunları kaydetti:

“Ponzi Seçilbank olayından vücut çalımıyla “yırtan” Sinyor Terim’in Yunanistan serüveni batağa saplanmak üzere…

Çalıştırdığı Panathinaikos’un kendi evinde Aris’e bir sıfır yenilip şampiyonluk yarışından uzaklaştığı maçta çılgına dönen Sinyor Terim, sinirden elindeki telefonu yere fırlatmış!

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Yunan Medyası, Sinyor için “Yönetim tarzı 2004’ün Panathinaikos’una uyabilir ama 2024’ünküne uymuyor” diye yazdı.

Türkiye’de gerilimden beslenmeye alışmış Terim, Yunanistan’da havasını alıyor!

Dahası: Orada, “Haluk Başgan” veya bir tür “Ağar Roman” da yok!”