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Sosyal Medya O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti
Sosyal Medya

O öğretmen gündemden düşmüyor... Öğrencisinin dişini çekti

Yeniakit Publisher
2024-01-24 12:31:00 - 2024-01-24 12:33:44

Öğrencilerinin ödevlerini kontrol ederken sergilediği yaklaşımıyla dikkat çeken öğretmen, bu sefer de bir öğrencisinin dişini çekti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bir öğretmen ilkokul öğrencilerinin ödevlerini yapıp yapmadığını masasında kontrol etmeye başladı. Her öğrencisini sevecen bir şekilde karşılayan öğretmen kiminin elini tuttu, kiminin saçını okşayıp gülümsedi... O anlar viral olurken o öğretmenden yeni bir video geldi. Öğretmen, dişi sallanan öğrenciyi yanına çağırıp, peçeteyle dişini çekti. O anlar...

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