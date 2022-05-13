O nasıl senaryo öyle! Cüneyt Özdemir hiç bu kadar saçmalamamıştı
Cüneyt Özdemir, 3 yıldır devam eden CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun yargılandığı davayı oldu-bittiyle görülmüş gibi anlatarak adeta en iyi senaristlere taş çıkarttı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 9 ay, kamu görevlisine hakaretten 1 yıl 6 ay 20 gün, Türkiye Cumhuriyeti devletini alanen aşağılamadan 1 yıl 8 ay hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Ayrıca Kaftancıoğlu'na siyasi yasak getirildi.
Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu'na sarılıp şov yaptı
Kararın dün açıklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kameralar önünde konuşma yapıp Kaftancıoğlu’na sarılarak işi şova çevirirken, Cüneyt Özdemir de Youtube kanalında değerlendirmelerde bulundu.
3 yıllık davaya oldu-bitti havası kattı
Kaftancıoğlu hakkında verilen kararla ilgili AK Parti hükümetini suçlayan Özdemir, 3 yıldır süren davayı oldu-bitti olarak yansıtıp algı yapmaya çalıştı.
Oysa yerel mahkemenin verdiği karara itiraz edilip daha sonra istinaf mahkemesinin incelemesinin ardından verilen karara tekrar itiraz edildi. Yargıtayın tekrardan inceleyip kararı onaylamasıyla birlikte dava tam 3 yıl sonunda sonuçlandı.