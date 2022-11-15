O muhabirden alçaklık! Rezil paylaşımı büyük tepki çekti

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin haber, Amerikan günlük gazetesi New York Times'ın çirkin yüzünü gösterdi.

6 sivilin öldüğü saldırıya ilişkin gazete, Türkiye aleyhine algı çalışması yürüttü. Paylaşımda "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerini kullandı.

Tepki çeken haberin ardından New York Times muhabiri Ben Hubbard tarafından yapılan paylaşım da eleştirelere neden oldu. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hubbard şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı, saldırıyı Kürt militanlarla ilişkilendirerek, Türkiye'nin dünkü bombalamadan sorumlu kişiyi tutukladığını söyledi. Ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 81'e yükseldi."

"Terör" ya da "terörist" demedi

Hubbard, ilerlerleyen saatlerde ölü sayısındaki yanlış rakamları gerekçe göstererek tweeti sildiğini yazan bir paylaşım daha yaptı.