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Gündem O muhabirden alçaklık! Rezil paylaşımı büyük tepki çekti
Gündem

O muhabirden alçaklık! Rezil paylaşımı büyük tepki çekti

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısıyla ilgili New York Times İstanbul büro şefi muhabiri Ben Hubbard tarafından yapılan paylaşım tepkilere neden oldu. Hubbard, "İçişleri Bakanı, saldırıyı Kürt militanlarla ilişkilendirerek, Türkiye'nin dünkü bombalamadan sorumlu kişiyi tutukladığını söyledi." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-15 11:27:00 -
O muhabirden alçaklık! Rezil paylaşımı büyük tepki çekti

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin haber, Amerikan günlük gazetesi New York Times'ın çirkin yüzünü gösterdi.

6 sivilin öldüğü saldırıya ilişkin gazete, Türkiye aleyhine algı çalışması yürüttü. Paylaşımda "Türkiye'ye giden turistlerin en çok gezdiği yer" ifadelerini kullandı.

Tepki çeken haberin ardından New York Times muhabiri Ben Hubbard tarafından yapılan paylaşım da eleştirelere neden oldu. Kişisel sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Hubbard şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanı, saldırıyı Kürt militanlarla ilişkilendirerek, Türkiye'nin dünkü bombalamadan sorumlu kişiyi tutukladığını söyledi. Ölü sayısı 8'e, yaralı sayısı 81'e yükseldi."

"Terör" ya da "terörist" demedi

Hubbard, ilerlerleyen saatlerde ölü sayısındaki yanlış rakamları gerekçe göstererek tweeti sildiğini yazan bir paylaşım daha yaptı.

 

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Yorumlar

sos

Sinir disi edin, zaten ajan

FETHİ

BUNLAR KENDİLERİ YAPTILARINI GÖRMÜYORLAR BAŞKALARI YAPINCA SÖZ EDERLER O POLİSLERİN VATANDAŞLARINA NASIL MUAMELE YAPILDIĞINI GÖRDÜK
TÜM YORUMLARA GİT ( 6 )
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