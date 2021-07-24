O milletvekili ifşa oldu! Salgından 1 yıl önce "zorunlu aşı" için kanun teklifi verildiği ortaya çıktı! 'Bulaşıcı hastalıklar için...'
Koronavirüs salgınından 1 yıl önce CHP milletvekili Gamze Taşçıer'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) "zorunlu aşı" için kanun teklifi sunduğu belirlendi. Teklifte "Bireylerin bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması" ibaresi dikkat çekti.
Koronavirüs salgınından 1 yıl önce TBMM’ye "zorunlu aşı" kanun teklifi sunan CHP milletvekili Gamze Taşçıer ifşa oldu. Teklifin pandemiden 1 sene önce verilmesi dikkat çekti.
"Bireylerin bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması..."
Teklif ile, bireylerin bulaşıcı hastalıklara karşı aşılanması noktasında kendilerinin ya da ebeveynlerinin rızasının aranmayarak aşılamanın zorunlu hale getirilmesi ve bu duruma riayet etmeyenler hakkında cezai hükümler getirilmesi amaçlanmaktadır.
Kaynak: Kamu365.com