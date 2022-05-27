O merkez bankası rekor kar elde etti

BoJ, 2021 mali yılında bir önceki yıla göre 442,1 milyar yen artışla 2,42 trilyon yen kar etti.

Banka elde ettiği bu karın 1,26 trilyon yenlik bölümünü kamunun hesaplarına aktarabilecek.

2021 yılında BoJ'un elindeki devlet tahvili miktarı da yüzde 1,1 azalarak 526,2 trilyon yen oldu. Bu, son 13 yılda görülen ilk düşüş olarak kayıtlara geçti.