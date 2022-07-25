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Ekonomi O merkez bankası da faiz artırdı
Ekonomi

O merkez bankası da faiz artırdı

Paraguay Merkez Bankası (BCP), üst üste 12'inci toplantısında da faiz oranında artışa gitti. BCP, faizi bu kez önceki 3 toplantısında olduğu gibi 50 baz puan değil, 25 baz puan artırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 11:45:00 -
O merkez bankası da faiz artırdı

Paraguay Merkez Bankası, faiz oranını 25 baz puan artırdı.

Paraguay Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 7,75'ten yüzde 8,00'e yükseltildi. Böylece BCP'nin geçen yıl Ağustos ayında başlayan artırım sürecinde bugüne kadar toplam 700 baz puan faiz artışı gerçekleştirildi. BCP'nin kararı oybirliğiyle alındı. BCP, fiyat istikrarına olan bağlılığını vurgulayarak, yüzde 4 olan enflasyon hedefine uyum sağlamak için ilgili iç ve dış makroekonomik değişkenlerin gelişimini yakından izlemeye devam edeceğini belirtti.

Paraguay'da tüketici fiyatları en son yüzde 11,5 olarak açıklandı. Banka bir sonraki toplantısını 24 Ağustos'ta gerçekleştirecek.

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