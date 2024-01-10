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Ekonomi O marka Türkiye'ye yeni ajans açtı: En çok kullanılan marka isimi! Beklenmedik onayı kaptı, imza attı! Duyurdular
Ekonomi

O marka Türkiye'ye yeni ajans açtı: En çok kullanılan marka isimi! Beklenmedik onayı kaptı, imza attı! Duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-01-10 19:07:00 -
O marka Türkiye'ye yeni ajans açtı: En çok kullanılan marka isimi! Beklenmedik onayı kaptı, imza attı! Duyurdular

L'Oréal Türkiye yeni dönem kurumsal iletişim çalışmaları için yeni işbirliği protokolünü imzaladı! GTC (Global Trending & Communications) İletişim ve Danışmanlık'a emanet etti.

L’Oréal Türkiye yeni dönem kurumsal iletişim çalışmalarını GTC (Global Trending & Communications) İletişim ve Danışmanlık’a emanet etti.

Uluslararası işbirlikleri, İstanbul ve Ankara ofisleriyle 25 yıldır farklı sektörlerden marka, sivil toplum kuruluşu ve iş dünyası çatı örgütlerine hizmet veren GTC, yeni dönemde Türkiye’de 38 yıldır 24 markası ile faaliyet gösteren L’Oréal Türkiye’ye kurumsal itibar yönetimi, stratejik iletişim danışmanlığı, medya ilişkileri yönetimi, lider ve sözcü iletişimi, kriz iletişimi, konu ve gündem yönetimi alanlarında hizmet verecek.

Son olarak L’Oréal Türkiye ile anlaşan GTC, aralarında Koleksiyon, Kaleseramik, Royal Ev Aletleri, Kamil Koç Flixbus, Trendyol, Boeing, Sabancı IICEC, Mesa, MAN Türkiye, Ünlü&Co, Global Yatırım Holding ve iştirakleri, Martı Hotels & Marinas ve Türkiye Müteahhitler Birliği’nin de bulunduğu markalara hizmet vermeye devam ediyor.

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