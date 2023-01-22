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Aktüel O manşetler Akit TV'de tek tek gösterildi... Ertuğrul Özkök'ün zor anları
Aktüel

O manşetler Akit TV'de tek tek gösterildi... Ertuğrul Özkök'ün zor anları

Akit TV'de yayınlanan "Kırmızı Masa" programına konuk olan Ertuğrul Özkök, muhafazakarlar üzerinde büyük tahribatlar oluşturan 28 Şubat zulmü sürecinde attığı manşetlerin hatırlatılması üzerine zor anlar yaşadı.

Yeniakit Publisher
2023-01-22 15:56:00 - 2023-01-22 15:57:02

28 Şubat sürecinde Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni olan Ertuğrul Özkök, Akit TV'de yayınlanan Kırmızı Masa programına konuk oldu.

Akit TV Haber Koordinatörü Muharrem Coşkun'un sunduğu programda dönemin Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök'e 28 Şubat sürecinde attığı "Gerekirse silah bile kullanırız" gibi manşetler soruldu.

Muharrem Coşkun, 28 Şubat sürecinde yaşanan insanlık dışı uygulamaları ve atılan manşetleri tek tek hatırlattı. Attığı manşetleri savunamayan ve hatalar yaptığını kabul eden Ertuğrul Özkök ise programda manşetleri savunurken zor anlar yaşadı.

"Sizin bir tane vicdanlı manşetiniz yok. Mesela bir tane söyleyemezsiniz. Askeri eleştirdiğiniz bir tane manşetiniz var mı yok" diyen Coşkun’a cevap veren Özkök, attığı söz konusu manşetleri göstererek "Bunları boş ver" demekle yetindi.

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