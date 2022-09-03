  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya O maç sırasında cinsel ilişkiye girdiler! Tribündeki ahlaksızlık “Oha, çüş” dedirtti
Dünya

O maç sırasında cinsel ilişkiye girdiler! Tribündeki ahlaksızlık “Oha, çüş” dedirtti

Kanada'da Toronto Blue Jays ile Chicago Cub maçına giden iki genç, tribünün arka sıralarına geçerek cinsel ilişkiye girdi. Kucak kucağa olan ahlaksız ikili, güvenlik görevlilerinin zoruyla dışarıya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 12:39:00 -
O maç sırasında cinsel ilişkiye girdiler! Tribündeki ahlaksızlık "Oha, çüş" dedirtti

 

Kanada'da Toronto Blue Jays ile Chicago Cub takımları arasında yapılan maç sırasında, tribünde akılalmaz bir olay yaşandı.

Rogers Center'da gerçekleştirilen maç sırasında, tribünün arka bölümlerine geçen iki ahlaksız genç yakınlaşmaya başladı.

Tribünde kucak kucağa ilişkiye girdiler

Daha da ileri giden genç kız, erkek arkadaşının kucağına çıktı. Bu sırada cinsel ilişkiye giren ikili, taraftarlar tarafından fark edildi.

Şikayet üzerine bölgeye gelen güvenlik görevlileri, çifte uyarıda bulunmak için çekinse de bir süre sonra olaya müdahale etti.

Uyarılan ikili dışarıya çıkmaları istenince zorluk çıkardı. İkiliyi zorla dışarıya çıkarılırken, polise olayla ilgili bir şikayetin gitmediği öğrenildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Uğur

Artık ortalık yerde zina ediliyor ve çoğu insanın umuru olmuyor. Bu olayda maç olmasa yine de dikkat çekmeyecekti muhtemelen. Hadislerde haber verilen âhir-i zaman felaketlerinden biri daha böylece tamamen gerçekleşti.

Emre

...Bize ne elinin gavurunun ilişkisinden..
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23