O maç sırasında cinsel ilişkiye girdiler! Tribündeki ahlaksızlık “Oha, çüş” dedirtti

Kanada'da Toronto Blue Jays ile Chicago Cub takımları arasında yapılan maç sırasında, tribünde akılalmaz bir olay yaşandı.

Rogers Center'da gerçekleştirilen maç sırasında, tribünün arka bölümlerine geçen iki ahlaksız genç yakınlaşmaya başladı.

Tribünde kucak kucağa ilişkiye girdiler

Daha da ileri giden genç kız, erkek arkadaşının kucağına çıktı. Bu sırada cinsel ilişkiye giren ikili, taraftarlar tarafından fark edildi.

Şikayet üzerine bölgeye gelen güvenlik görevlileri, çifte uyarıda bulunmak için çekinse de bir süre sonra olaya müdahale etti.

Uyarılan ikili dışarıya çıkmaları istenince zorluk çıkardı. İkiliyi zorla dışarıya çıkarılırken, polise olayla ilgili bir şikayetin gitmediği öğrenildi.