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Gündem O konuda Bosna Hersek ve Makedonya ile birlikte sonuncuyuz
Gündem

O konuda Bosna Hersek ve Makedonya ile birlikte sonuncuyuz

Türkiye, Avrupa Çevre Ajansı'nın yayınladığı hava kalitesi ve hava kirliliği raporunda, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ile birlikte son sırada yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 12:13:00 -
O konuda Bosna Hersek ve Makedonya ile birlikte sonuncuyuz

Avrupa Çevre Ajansı, yayınladığı araştırmada bölgedeki hava kalitesini ve hava kirliliğini gözler önüne serdi. Hazırlanan raporda Türkiye'de solunan havanın ortalama değerlerden çok daha tehlikeli seviyede olduğu gözlendi.

Avrupa Çevre Ajansı, bir araştırma yayınlayarak bölgedeki şehirlerde yaşayanların soluduğu havayı karşılaştırdı.

Araştırmada, Avrupa’nın en büyük çevresel sağlık riskinin hava kirliliği olduğu belirtilirken aralarında Türkiye ve Kosova gibi ülkelerin de olduğu Avrupa genelindeki ülkelerde yaşayanların büyük çoğunluğunun tehlikeli seviyede hava kirliliğine maruz kaldığı açıklandı.

Havadaki materyallerin 2019’da AB üyesi ülkelerinde 307 binden fazla ölüme sebep olduğu kaydedilirken bölgedeki şehirlerin yüzde 97’sinde havada tehlikeli madde bulunduğu ve yüzde 94’ünde de DSÖ’nün ortalamasından fazla nitrojendioksit yer aldığı duyuruldu.

Yapılan yeni araştırmada ise bu seviyelerin düştüğü kaydedildi. Araştırmaya göre havada tehlikeli madde bulunma oranı yüzde 92’ye inerken nitrojendioksit seviyeleri de gözle görülür bir şekilde düştü.

Uzmanlar havadaki bu kirliliğin kanser, kalp rahatsızlıkları ve astıma sebebiyet verdiğinin de altını çizdi.

Raporda, Türkiye, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya ile birlikte hava kirliliği açısından son sırada yer aldı.

 

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