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O kentlerde yeni otel yatırımları için düğmeye basıldı

12 farklı ülkede 16 binden fazla oda ile 70’den fazla tesisi bulunan Meeting Point Hotels, Marmaris, Bodrum ve Antalya’daki yeni yatırımları için düğmeye bastı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
O kentlerde yeni otel yatırımları için düğmeye basıldı

12 farklı ülkede 16 binden fazla oda ile 70’den fazla tesisi bulunan Meeting Point Hotels, Marmaris, Bodrum ve Antalya’daki yeni yatırımları için düğmeye bastı.


Meeting Point Hotels grubu, 2020 yılında Club SEI markasıyla; Marmaris, Bodrum ve Antalya’da 3 yeni tesisi daha hizmete açacak. Meeting Point (MP) Otelleri’nin Bölge Genel Müdürü Tayfun Başkurt, Türkiye’de MP grubuna ait Çeşme dahil olmak üzere toplam 12 otel ile farklı konseptlerde hizmet verdiklerini söyledi.


2019 yılı itibariyle MP Otelleri’nin Çeşme bölgesinde hizmet veren Design Plus Seya Beach, Design Plus The S Hotel ve Kairaba Alaçatı Beach Resort, Bölge Genel Müdürü olarak görev yapmaya başladığını belirten Başkurt, uluslararası standartlarda tatil deneyimi yaşattıklarını belirtti.


Grubun yeni hedefleri hakkında da bilgi veren Başkurt şunları söyledi:


"MP Otelleri’ne gelen kişi sayısı yıllardan beri hızlı bir şekilde artış gösterdi. 2018 yılında 1 milyon 282 bin misafir ağırlayan MP otelleri 2019 yılında 1 milyon 725 bin misafir hedefliyor. Her misafirimize özel, değerli, samimi ve güvenilir tatil deneyimi yaşatmak istiyoruz. 2018 yılında yeni oteli Design Plus Seya Beach Hotel’i Çeşme bölgesine kazandıran ve 2019’da Design Plus The S Hotel ve Kairaba Alaçatı Beach Resort ile birlikte Çeşme yatırımına hızlı ve güvenli bir giriş yapan MP Hotel Grubu, Türkiye’de ve Çeşme’de yatırımlarını artırma düşüncesinde. 2020 yılında Marmaris, Bodrum ve Antalya’da 3 yeni tesisin daha bünyemize Club SEI markasıyla katılması planlanıyor."


Çeşme’deki misafir beklentilerine yönelik konseptlerle hizmet verdiklerini vurgulayan Bölge Genel Müdürü Tayfun Başkurt, D+Seya Beach Hotel, D+The S Hotel ve Airaba Alaçatı Beach Resort&Spa’nın farklı hizmetleri ve özellikleriyle tatilcileri ağırladığını söyledi.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 12:22
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