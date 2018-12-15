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O kente kötü haber... Doğalgaz ana borusu delindi! Tüm şehir doğalgazsız kaldı

Mersin'de bir kavşakta yapılan alt geçit çalışmalarında ana boru hattının delinmesi nedeniyle kent genelinde gaz kesintisi yaşanıyor.

15 Aralık 2018 Cumartesi 06:30
O kente kötü haber... Doğalgaz ana borusu delindi! Tüm şehir doğalgazsız kaldı

Merkez Toroslar ilçesinde yer alan Anıt Kavşağı Projesi kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ilgili firmaya yaptırılan kazık çakma çalışmaları sırasında iş makinesiyle doğal gaz ana dağıtım borusu delindi.

Durumun bildirildiği Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve zabıta ekipleri ile polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı, Aksagaz yetkilileri de gaz akışını kesti.

Onarım çalışması nedeniyle kent genelinde abonelere doğal gaz verilemeyeceğine yönelik bilgilendirme mesajları gönderildi.

Aksagaz Mersin Bölge Müdürü Serhat Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alt yapı çalışmaları gerçekleştiren firmanın ana boruya hasar verdiğini bildirdi.

"Çok hızlı bir şekilde tadilatı yapıp, gaz vermeyi planlıyoruz. Abonelerimizden isteğimiz kombilerini kapatmaları ve bizden gelecek habere göre hareket etmeleri. Adana, Osmaniye ve Hatay ekipleri de geldi hazır bekliyorlar. Hızlı bir şekilde önce hastaneler ve kamu kuruluşlarına bir an önce gaz vermeye çalışıyoruz. Hastanelerimiz için de başka bölgelerden takviye yapmaya çalışıyoruz. Sorunu kısa zamanda çözeceğiz. Bu akşam sorunu çözmeye ve yarından itibaren gaz vermeye başlayacağız." 

Haber Tarihi: 15 Aralık 2018 Cumartesi 06:30
  1. Osmaniye
  2. Mersin
  3. Hatay
  4. Adana
  5. mersin
  6. doğalgaz
  7. son dakika

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